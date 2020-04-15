Başkan Akın'dan önemli ziyaretler - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın pek çok noktada ziyaretler gerçekleştirerek korona virüs kapsamında alınan tedbirleri yerinde denetledi. Belediyeye destek olan kurum ve kişilere plaket takdim eden Başkan Akın, belediye tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.



Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile ziyaretlerini gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Selvilitepe Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarını ziyaret etti. Başkan Akın, burada pazar esnafı ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Ardından sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi ailelere Aşevi ve Hayır Merkezinde hazırlanan yemeklerin dağıtımını gerçekleştirdi.



Başkan Akın'dan teşekkür ziyareti



Korona virüs salgını ile mücadele edilen bu günlerde Turgutlu Belediyesi ile işbirliği yapan ve belediyenin çalışmalarına destek veren kişi ve kurumlara ziyaretlerde bulunan Başkan Akın, Klinik Psikolog Gizem Söyüt, Sanayici Haluk Albayrak, genç iş insanı Hasan Durmakoş, Baktat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Narin Baklan, Egem Un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ile bir araya geldi, destek ve işbirliklerinden dolayı plaket verdi.



Çalışmalar yerinde incelendi



Başkan Akın ziyaretlerin sonrasında ise Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Türkmen Yolundaki tamirat çalışmalarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü Kır Mahalledeki süs havuzu çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akın, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ederken işlerinde kolaylıklar da diledi.



Gün içinde yaptığı ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, "Bugün güne Çarşamba Pazarını, esnaf kardeşlerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, maske dağıtarak başladık. Çarşamba Pazarının ardından ihtiyaç sahibi ailelerimize Aşevi ve Hayır Merkezinde hazırlanan yemekleri dağıttık. Korona virüsle mücadelemizde bizlere destek veren, katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve kendilerine plaket takdim ettik. Ardından ise Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce ilçemizde yapılan çalışmaları yakından inceledik. Bir kez daha korona virüs ile mücadelemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA