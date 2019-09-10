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Başkan Akın mahalle ziyaretlerine devam ediyor

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Akın mahalle ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Akın, Turgutlu'nun merkeze uzak kırsal mahalleleri olan Kurudere, Gökçealan, Dağ Yeniköy, Güney ve Ayvacık mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi.


Mahalle ziyaretlerinde devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu kapsamda Kurudere, Kurudere, Gökçealan, Dağ Yeniköy, Güney ve Ayvacık mahallelerine ziyarette bulundu. Başkan Akın'a ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birim müdürleri de eşlik etti. Kırsal mahallelerde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından ilgliyle karşılanan Başkan Akın, "Bugün Kurudere, Gökçealan, Dağ Yeniköy, Güney ve Ayvacık mahallelerinde vatandaşlarımız ile bir araya gelip sohbet etme imkanımız oldu. Muhtarlarımızın istekleri oldu. Kurudere Mahallemizde alt yapı da bir sıkıntı var. Bazı sokaklarımızda yenileme ve dere temizliği yapacağız. Dağ Yeniköy mahallemizin düğün salonu çevresi ve futbol sahasının temizlik ve tesviye ihtiyaçları var. Güney ve Ayvacık Mahallelerimizin de bazı sıkıntıları var. Alt yapı çalışmaları MASKİ tarafından yapıldığı için önce onların yapılması gerekli. Diğer işlemler için birim müdürü arkadaşlarımız yakın zamanda çalışmalara başlayacak ve sorunları çözüme kavuşturacağız. Benim kapım herkese açık istediğiniz zaman gelip benimle görüşebilirsiniz. Bizleri ağırlayan ve misafir eden mahalle muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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