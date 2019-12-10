Başkan Akın park alanında incelemelerde bulundu

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aladağ Mahallesi Aladağ Caddesi'nde yeni parkı oluşturma çalışmalarını inceledi.



Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Mahallelerde vatandaşların ve çocukların ihtiyaç duyduğu çocuk oyun grupları oturma yerleri ve spor sahaları gibi alanlar oluşturmaya da devam ediyoruz. Bu parklara bir yenisini daha eklemek üzere çalışmalara başladık. Aladağ Mahallesi Aladağ Caddesi sakinlerinin talepleri üzerine bu noktaya da bir çocuk parkı yapacağız. Kısa bir süre içinde bu bölgede ki çalışmalarımızı tamamlayarak parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BARTIN