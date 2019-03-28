Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya 2 Yeni Fabrikanın Müjdesini Verdi

Başkan Akkaya 2 Yeni Fabrikanın Müjdesini Verdi

23 dakika önce

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılacak 2 yeni fabrikanın müjdesini verdi.

Başkan Akkaya 2 Yeni Fabrikanın Müjdesini Verdi, System.String[]
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılacak 2 yeni fabrikanın müjdesini verdi.

Başkan Akkaya yaptığı yazılı açıklamada Akşehir Belediyesi olarak ilçedeki istihdama yönelik çalışmalarda da yer aldıklarını belirterek, "Hali hazırda Akşehir Organize Sanayi Bölgemizin yüzde 51 hisseyle Akşehir Belediyesi en büyük paydaşlarından biridir. Mevcut Organize sanayi Bölgemizin genişlemesi amacıyla Milletvekilimiz Orhan Erdem'in önderliğinde Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ve AK Parti İlçe Başkanlığımız ile birlikte girişimlerde bulunarak 35 Hektar alanı Akşehir Organize Sanayi Bölgemize genişlemesi amacıyla kazandırdık. Bu genişleyen alan için 37 adet yeni sanayi parseli oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında yeni oluşturulan sanayi parselleri için 20 den fazla firmanın başvuruda bulunduğunu belirten Başkan Akkaya şunları kaydetti:

"İlk etapta Le Dore Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti ile Andres Madencilik A.Ş. tarafından genişleyen alana 2 fabrika açacak. Tekstil fabrikasında 80, madencilik firmasında ise 50 kişinin şehrimizden istihdam yapılmasının önü açılmış olacaktır. Mevcut parsellere de fabrikaların açılmasıyla yaklaşık olarak şehrimizde 2- 3 bin kişiye istihdam yolu açılmış olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA

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