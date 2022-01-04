Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya öğrencilerle teneffüste buluştu - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, gençlerinde Akşehir yönetiminde söz sahibi olmaları, gençlerin istek ve temennilerini öğrenmek amacıyla "Teneffüs Buluşmaları" adı altında bir program başlattı.

İlk ziyaretini Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi'ne yapan Akkaya, Okul Müdürü Hacı Kamil Tunçez, Akşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Gülcü ve Murat Erdem tarafından karşılandı.

Akkaya, ilk olarak okuldaki son sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, girecekleri üniversite sınavında başarı diledi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akkaya, ayrıca taleplerini dinledi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından çalan zille teneffüse çıkan öğrenciler ile bahçede bir araya gelen Akkaya, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, Akşehir Belediyesi ikram çeşmesinden teneffüse çıkan öğrencilere çikolatalı süt dağıttı.

Teneffüsün ardından öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile de bir araya gelen Akkaya, öğretmenlerin de taleplerini dinleyip, sorularını yanıtladı.

"Teneffüs Buluşmaları" etkinliğinin devam edeceğini belirten Akkaya, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin Akşehir'imizin yönetiminde söz sahibi olmaları, onların istek ve taleplerini dinlemek amacıyla 'Teneffüs Buluşmaları' programlarımızı başlattık. Gençlerimizin görüşleri bizim için önemli. Akşehir'imizi onlarla birlikte yönetebilmek ve onların görüşlerini almak üzere bu programlarımızı devam ettireceğiz. Ayrıca gençlerimiz için yapabileceğimiz ve onların daha başarılı olabilmeleri noktasındaki çalışmalarda da onlarını fikirlerini almak istiyoruz." diye konuştu.