Başkan Aktürk: "Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun" - Son Dakika

Başkan Aktürk: "Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun"

25.11.2020 10:05
Başkan Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaparak, "Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaparak, "Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi.

Başkan Aktürk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu belirten Adem Aktürk, "Dominik Cumhuriyeti'ni 31 yıl boyunca kanla, baskı ve zulümle yöneten diktatör Trujillo'ya karşı mücadele eden yürekli kadınların, Mirabel Kardeşlerin 25 Kasım 1960'da tecavüz edilerek ve dövülerek öldürülmesinin anısına, baskılara yenilmeyen yürekli kadınların mücadelesini onurlandırmak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmek adına ölümsüzleştirdiğimiz gün.

1981 yılında toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı, Mirabal Kardeşler anısına; 25 Kasım tarihini Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak ilan eder. Daha sonra Birleşmiş Milletler 1999 yılında bu günü, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için 'Uluslararası Mücadele Günü' olarak ilan etmiştir. Kadınlarımızın şiddete karşı mücadelesi sadece 25 Kasımlarda değil, her gün sürmektedir. Her kurum ve sivil toplum örgütü üzerine düşen görevi yerine getirirse, bu konuda ciddi anlamda iş birliği yapılırsa, kadına yönelik şiddeti durdurabiliriz." dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun" şu açıklamada bulundu:

"Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir; zalimlikten ötedir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre şiddet "kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kurumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya her türlü tutum ve davranıştır."

Şiddet kimden, nereden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, şiddet uygulayanın/şiddet uygulananın kim olduğuna, neden uygulandığına bakılmaksızın ortak bir bilinçle şiddete karşı duruş sergilenmelidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele için ulusal eylem planları yapılmasına rağmen, ülkemizde kadına yönelik şiddetin arttığı görülmektedir. Yapılan tüm eğitim, bilinçlendirme çalışmalarına ve yasal düzenlemelere rağmen kadınların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi engellenememektedir. Bu artışın önemli bir nedeninin de ülkemizde mevzuat ile uygulama arasındaki yetersizliktir. Kadınlar hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda eşit bir biçimde yer alamamakta, yaşam hakları ihlal edilmekte, geliri eşit paylaşamamakta, savaş ve yoksulluktan en fazla etkilenen kesim olmakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmektedir. Günümüzde yalnızca kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görmekteyiz. Ülkemizde her üç kadından birisi fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta, tecavüze uğramakta, sakat kalmakta ve öldürülmektedir.

Töre cinayetleri de her geçen gün artmaktadır. Dini inançlar, örf, gelenek, görenek ve adetler, asla şiddet gerekçesi olamaz. Öncelikle kadına yönelik şiddetin kadının sosyal hayata katılımını engelleyen sosyal bir olgu olduğunun kabulüyle; mücadeleyi şiddet uygulandıktan sonraki mücadele yerine, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesi yönündeki mücadele yöntemlerine ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin çok yönlü, bütüncül politikalar üretmesi yanında; bu mücadelenin toplumsal düzeyde ortak ve kararlı bir şekilde yürütülmesi, her şeyden önce kadının birey olduğunun kabulünü sağlayacak toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanması gereklidir. Kadınlara yönelik şiddeti doğuran ve sürekli hale getiren olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için; cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili sosyal farkındalık yaratarak bireylerin ve toplumun kadına bakış açısını dönüştürmek zorunluluktur."

Aktürk, Erzincan Barosunun bir gün değil her zaman kadınların yanında olduğunu kaydederek, "Kadın haklarını korumak ve savunmak, kadına yönelik şiddet konusunun gündeme gelmesi, tartışılması ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu yönde önemli çalışmalar yapıyoruz ve düzenlediğimiz çalışmalarla kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanındayız. Dün olduğu gibi bugün de; ülkemizin her yerinde, kadının insan haklarının ihlaline yol açan her türlü davranışın, tutumun, karşısında olmaya devam ederek, kadına karşı şiddetin tamamıyla ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların ortaya konulması mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz. Erzincan Barosu olarak, şiddete hayır demeye ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. 0545 446 1973 numaralı ihbar hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Kadınlarımıza; sağlıklı, mutlu ve şiddette maruz kalmadığı bir yaşam diliyoruz." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Başkan Aktürk: Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun

Erzincan, Şiddet, Kasım, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aktürk: 'Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi
F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek         
09:49
Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor         
09:36
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Sivil polisleri müşteri zanneden torbacı kendini karakolda buldu Sivil polisleri müşteri zanneden torbacı kendini karakolda buldu         
08:22
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de         
08:17
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi         
00:09
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:09:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aktürk: "Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei