Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi
04.04.2021 13:43
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, barbeküde bir araya geldiği yeni teknik patron Emre Belözoğlu ve takıma moral verdi. Koç, Denizlispor maçıyla birlikte takımdan galibiyet serisi istedi, taraftarın şampiyonluk beklediğini anlattı. Futbolcularla tek tek konuşan Başkan, Fenerbahçe'deki görev süresinin üçüncü yılında şampiyonluğa ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi. Can Bartu Tesisleri'ndeki barbekü organizasyonuna Koç'un kurmayları Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.
HER ŞEY SİZE BAĞLI
Başkan Koç yemek sırasında oyuncularla yakından ilgilenip sohbetti. Sabah'taki haberde; Koç'un şampiyonluk yarışında puan olarak geride olmalarına rağmen iddialarının devam ettiğini belirterek, "Her şey size bağlı. Kalan 10 maçı kazanmamız halinde ben ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Hem hocamız Emre'ye hem de size güveniyorum. Denizlispor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmanızı bekliyorum. Taraftarımız bizden şampiyonluk bekliyor" dediği aktarıldı.
Son Dakika AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı Pandemide zorlu günler geçiren esnafa yeni destekler yolda: Ücretsiz izne çıkacaklara aylık 1500 lira verilecek 70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti