Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

Başkan Alıcık Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

2 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Alıcık Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Belediye Meclis üyelerine yemeği verdi. 2014-2019 başkanlık döneminin değerlendirildiği yemekte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Meclis üyeleri ile 5 yıldır uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Alıcık, "İlçemize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 5 yıldır Nazilli'mizde yaşayan yaklaşık 160 bin vatandaşımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik" diye konuştu.

Meclis üyeleri ve aileleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Alıcık, "Hayatım boyunca memleketime ve ülkeme hizmet etmeye ve bana destek veren insanlara layık olmaya çalıştım. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Allah'ın izniyle Nazilli'mize hizmet etmeye devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Başkan Alıcık, daha sonra meclis üyeleri için özel olarak tasarlanan teşekkür plaketlerini takdim ederek hayatını kaybeden meclis üyelerine Allah'tan rahmet diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Güncel
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