Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık'ın Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Başkan Alıcık'ın Yeni Yıl Kutlama Mesajı

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık'ın Yeni Yıl Kutlama Mesajı, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık mesajında, "Saygıdeğer hemşerilerim acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anıları ile bir yılı daha geride bırakıyor, umudumuzu koruyarak, huzur içinde bir yıla girmenin coşkusunu yaşıyoruz. 2019 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyor, sizlere saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Kuşkusuz yeni bir yıl, beklentiler ve hedefler yönünden, bireyler, toplumlar ve ülkeler için farklı anlamlar yüklüdür. Daha aydınlık yarınlara ulaşmak için, millet olarak elbirliği ile çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız yeterli olacaktır. Biten yılda neler yaptığımızı, neler öğrendiğimizi gözden geçirip çevremize yararlı olup olmadığımızı, zamanımızı iyi kullanıp kullanmadığımızı düşünmeliyiz. Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni adımlar kısaca yenilikler yılıdır. İnsanlık her yeni yılda tarihini yeni başarılar, yeni buluşlar her alanda ilerlemeler ile zenginleştirir. Bizimde bu hızlı gidişe ayak uydurmamız, yeni yılda daha çok çalışarak daha başarılı olmamız gerekmektedir. Güzel ilçemiz için sürdürdüğümüz hizmet aşkı, yeni yılda da devam edecektir. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla milletimizin ve Nazillili hemşerilerimin yeni yılda refaha ve mutluluğa kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın hepimize, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur, başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım" sözlerini kaydetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:05:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık'ın Yeni Yıl Kutlama Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]