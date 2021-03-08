Başkan Altay "942 kadın çalışma arkadaşımızla şehrimize hizmet ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Altay "942 kadın çalışma arkadaşımızla şehrimize hizmet ediyoruz"

08.03.2021 17:14
Başkan Altay

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında şehit anneleri ve eşleri ile Diyarbakır'da teröre karşı direnen kahraman annelerin, kadın çalışma arkadaşlarının ve kadın meclis üyeleri başta olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında şehit anneleri ve eşleri ile Diyarbakır'da teröre karşı direnen kahraman annelerin, kadın çalışma arkadaşlarının ve kadın meclis üyeleri başta olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı. Toplantının başında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mecliste bulunan kadın üyelere çiçek takdim eden Başkan Uğur İbrahim Altay, şehit anneleri ve eşleri ile birlikte Diyarbakır'da teröre karşı direnen kahraman annelerin, kadın çalışma arkadaşlarının ve kadın meclis üyeleri başta olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"942 kadın çalışma arkadaşımızla şehrimize hizmet ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 942 kadın çalışan olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Onlarla birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. KOMEK'teki üyelerimizin yaklaşık yüzde 75'ini kadınlarımız oluşturuyor. Şu anda 29 bin kadına KOMEK olarak hizmet veriyoruz. İnşallah Kadınlar Günü, kadınlarımızın yarınları için çok daha güzel bir başlangıç olur. Yaşadığımız olumsuzlukların, özellikle kadına şiddetin yaşanmadığı bir yıl temenni ediyorum" dedi.

Çarşamba günü idrak edilecek Mirac Kandili dolayısıyla tüm Konyalıların Mirac Kandili'ni de tebrik eden Uğur İbrahim Altay, "Rabbim bu aylara, bugünlere bizleri tekrar ulaştırsın. Hepimizi Ramazan ayına, Ramazan Bayramı'na sağlıkla, sıhhatle kavuştursun diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah bir an önce bu musibetten kurtuluruz"

Pandemiyle mücadele kapsamında Konya'nın çok yüksek riskli grupta olduğunu hatırlatan Altay "Özellikle esnafımızın ve öğrencilerimizin bazı kısıtlamaları devam ediyor. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, belediyelerimiz, kolluk güçlerimiz ve emniyetimiz büyük çaba içindeyiz. Bir an önce 'Hedef Mavi' sloganıyla en azından çok riskli gruptan bir grup aşağıya düşerek esnafımızın dükkanlarını açmalarını, öğrencilerimizin okullarına gitmesini arzu ediyoruz. Ama maalesef Konya'da vakalarda düşüş gözükmüyor. Onun için bu konuda hepimizin inisiyatif alması lazım. Denetimleri bulunduğumuz ilçelerde artıralım ve özellikle 65 üstünde aşı olmayanların aşılanmasıyla ilgili kaymakamlıklarımız ve ilçe sağlık müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde süreci takip edelim. İnşallah rakamlar biraz düşer ve esnafımız dükkanını açar, çocuklarımız okullarına kavuşur. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce bu musibetten kurtuluruz" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'da (KOMEK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. KOMEK merkezlerindeki ve atölyelerindeki kadın kursiyerler ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'ndeki (ASEM) kursiyerlere karanfil dağıtılarak kadınların bu anlamlı günleri kutlandı. - KONYA

Başkan Altay 942 kadın çalışma arkadaşımızla şehrimize hizmet ediyoruz
Başkan Altay 942 kadın çalışma arkadaşımızla şehrimize hizmet ediyoruz

Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altay '942 kadın çalışma arkadaşımızla şehrimize hizmet ediyoruz' - Son Dakika


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