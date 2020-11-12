Başkan Altay: "El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz" - Son Dakika

Başkan Altay: "El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz"

12.11.2020 13:23
Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi nedeniyle zor bir yıl olmasına rağmen verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, "Hizmetin güzelliği hep yeni hizmetleri tetiklemesidir.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi nedeniyle zor bir yıl olmasına rağmen verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, "Hizmetin güzelliği hep yeni hizmetleri tetiklemesidir. El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Halkapınar'da vatandaşlarla buluştu. AK Parti Halkapınar İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşarak bir görüşme gerçekleştiren Başkan Altay, ilçe kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Fatih Köşger'e ve yeni yönetime başarılar diledi. Pandemi nedeniyle zor bir yıl olmasına rağmen verdikleri sözleri yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Hizmetin güzelliği de hep yeni hizmetleri tetiklemesidir. İyi bir yol yaptığınızda başka mahalleler de aynı yolu istiyorlar. Bizim görevimiz de bu hizmeti yerine getirmek. El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkapınar 30 milyon liralık yatırım aldı"

Halkapınar'a Büyükşehir olarak bugüne kadar 30 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını aktaran Başkan Altay, "Halkapınar bize çok yüksek destek oldu. Allah razı olsun. İl ve ilçe teşkilatımızla, belediyemizle gönül gönüle verip bir fazla hizmet yapabilir miyiz diye çalışıyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa; yollardan sulama alanlarına, parkalara kadar her şey bir program dahilinde yürütülüyor. İnşallah 2021 yılı planlamamızı da en kısa sürede yaparak hızla kalan eksiklerimizi tamamlamayı arzu ediyoruz. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Necati Sametoğlu da "Uğur Başkanımız gerçekten Konya'nın 31 ilçesinde çok büyük özveriyle, büyük bir gayretle hizmet etmeye çalışıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Programı kapsamında Halkapınar Belediyesi'ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ile görüşen Başkan Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. - KONYA

Başkan Altay: El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz
Başkan Altay: El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz
Başkan Altay: El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz

Uğur İbrahim Altay, Halkapınar, Altay, Konya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz' - Son Dakika


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