Başkan Altay Gençlere Yönelik Faaliyetleri ve "Yaz Seninle Güzel" Etkinliklerini Anlattı - Son Dakika
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Başkan Altay Gençlere Yönelik Faaliyetleri ve "Yaz Seninle Güzel" Etkinliklerini Anlattı

Başkan Altay Gençlere Yönelik Faaliyetleri ve "Yaz Seninle Güzel" Etkinliklerini Anlattı
03.07.2025 09:22
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"Konya'nın Geleceğini İnşa Edecek Olan Gençlerimizin Azmi ve Alın Teridir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik ve spor projeleri ile yaz aylarında "Yaz Seninle Güzel" başlığı altında gençlere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetleri anlatan bir basın toplantısı düzenledi. Tüm çocukları ve gençleri yaz döneminde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin onlarca yaz etkinliğine davet eden Başkan Altay, "Konya'nın geleceğini inşa edecek olan; gençlerimizin hayalleri, azmi ve alın teridir. Siz yeter ki kendinize inanın, hayal kurun, çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Biz daima yanınızdayız" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik ve spor projeleri ile yaz aylarında gençlere yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Basın Toplantısı'nda konuşan Başkan Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla, Konya'yı her alanda kalkındırmanın ve güçlü yarınlara taşımanın gayreti içinde olduklarını belirterek, "Tam da bu noktada, yürüdüğümüz her yolda, attığımız her adımda, yaptığımız her projede en büyük önceliğimiz gençlerimiz oluyor" dedi.

"Kökü Tarihimizde Yüzü Gelecekte Olan Bir Gençlik Hayal Ediyoruz"

Gençliğin bir milletin en taze nefesi, en temiz duygusu ve en güçlü enerjisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Nasıl ki bir nehrin suyu kesilirse toprak çatlar, bereket solar. Nasıl ki bir bina temelsiz ayakta duramazsa gençliği ihmal edilen bir millet de ayakta kalamaz, geleceğe yürüyemez. Bu anlamda bizler Konya'da kökü tarihimizde, yüzü gelecekte olan bir gençlik hayal ediyoruz. Bu şehir, Mevlana'dan Şems'e; Sadreddin-i Konevî'den Hacı Veyiszâde'ye nice ilim ve irfan yolcusunun iz bıraktığı bir medeniyet ocağıdır. Bizler bu kutlu mirasın üzerine yeni umutlar, yeni başarı hikâyeleri yazmak için gençlerimize yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay Gençlere Yönelik Faaliyetleri ve 'Yaz Seninle Güzel' Etkinliklerini Anlattı

Başkan Altay, konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin; "Medeniyet Okulu", "Güle Oynaya Camiye Gel", "Atabey Gençliği Ecdadın İzinde", "İlk Oruç Hediyesi", "Gençlik Meclisi", "Çalışan Gençlik Meclisi", "Çocuk Meclisi", "Atabey Gençlik ve Eğitim Kampları", Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi, "KOMEK ve Genç KOMEK", "Bilim Konya", "Yüzme Bilmeyen Kalmasın", "Spor Konya", "Uluslararası Konya Yarı Maratonu", "Parkur Konya", Kapsül Teknoloji Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansı başta olmak üzere onlarca gençlik projesi hakkında bilgi verdi.

Konyalı Öğrenciler Yaz Döneminde de Eğlenerek Öğrenmeye Devam Ediyor

"Yaz Seninle Güzel" başlığı altında yaz döneminde öğrenciler için hayata geçirilecek faaliyetleri de anlatan Başkan Altay; Genç KOMEK Yaz Okulu, Lise Medeniyet Akademisi ve Bilgehane Yaz Etkinlikleri, Güle Oynaya Camiye Gel, 28 ilçede yaz spor okulları, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Bilim Merkezi ve Bilim Konya yaz etkinlikleri, ilçe spor şenlikleri, Gençlik Lokalleri, Sosyal İnovasyon Ajansı yaz faaliyetleri, Atabey Gençlik ve Eğitim Kampları ile aile kampları gibi çeşitli programlar hakkında bilgi verdi.

"Konya'nın Geleceğini İnşa Edecek Olan; Gençlerimizin Hayalleri, Azmi ve Alın Teridir"

Tüm çocukları ve gençleri bu etkinliklere davet eden Başkan Altay, "Şunu unutmayın ki, Allah bizlere ömür verdikçe yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımız için çalışmaya, onlar için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bizler bu şehrin yollarını asfaltla, binalarını betonla inşa edebiliriz. Ancak Konya'nın geleceğini inşa edecek olan; gençlerimizin hayalleri, azmi ve alın teridir" diye konuştu.

"Her Biriniz Bu Ülkenin Geleceğine Kazınacak Bir İz, Bir Eser, Bir Değer Taşıyorsunuz"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Başkan Altay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Sevgili genç kardeşlerim, her biriniz bu ülkenin geleceğine kazınacak bir iz, bir eser, bir değer taşıyorsunuz. Siz yeter ki kendinize inanın, hayal kurun, çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Biz daima yanınızdayız. Mevlana Hazretleri sizlere şu öğütlerde bulunuyor: 'Gençlik; mamur, tavanı adamakıllı yüksek, dört duvarı sapasağlam bir eve benzer. Ne mutlu o kişiye ki ihtiyarlık günleri gelip çatmadan, boynunu liften yapılmış iple bağlamadan toprak çoraklaşıp akmadan işini başarmıştır. Çünkü çorak yerden güzel bitkiler asla yetişmez.' Gençliğinizin kıymetini bilin. İlminizin yanına bir mücevher gibi güzel ahlakınızı da takının. Kendinizi geliştirmekten ve çalışmaktan geri durmayın. Hepinize hayat yolculuğunuzda yürekten başarılar diliyorum. Rabbim sizleri muvaffak etsin."

Yerel Haberler, Son Dakika

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