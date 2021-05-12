Başkan Altay Son Sahurda İtfaiyecilerle Buluştu - Son Dakika

Başkan Altay Son Sahurda İtfaiyecilerle Buluştu

12.05.2021 14:58
Başkan Altay Son Sahurda İtfaiyecilerle Buluştu, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye personeli ile bir araya gelerek, görev başında olan itfaiyecilere kolaylar diledi.

Ramazan ayının son sahurunda Büyükşehir Belediyesi'nin Sancak, Aydınlık, Meram ve Karatay İtfaiye Teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Altay, şehrin güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiyecilere teşekkür etti.

Başkan Altay, Konya İtfaiyesi'nin hem organizasyon hem personel kalitesiyle her türlü olumsuzluğa hazır olduğunu belirterek, "Büyükşehir İtfaiyemiz şehir genelindeki 104 istasyonda nöbetini sürdürüyor. Ramazan ayının son sahurunda itfaiye çalışanlarımızı ziyaret ederek hem kolaylıklar diledik hem de bayramlarını tebrik ettik. Rabbim milletimizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, itfaiyecilerimizi ve görevi başındaki tüm çalışanları her türlü beladan, kazadan uzak tutsun." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Konya, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Altay Son Sahurda İtfaiyecilerle Buluştu - Son Dakika


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