Başkan Altıkulaç, virüse karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

Başkan Altıkulaç, virüse karşı vatandaşları uyardı

Vakaların artış gösterdiği, temaslı kişilerin de her geçen gün arttığı Devrekani ilçesinde Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla halkı kurallara uymaları noktasında uyardı.

Başkan Altıkulaç, virüse karşı vatandaşları uyardı, System.String[]

Vakaların artış gösterdiği, temaslı kişilerin de her geçen gün arttığı Devrekani ilçesinde Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla halkı kurallara uymaları noktasında uyardı.

Çin'in Wuhan kendinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs ile mücadele tüm ülke genelinde aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 vaka sayılarının son günlerde artış gösterdiği ve bunu bağlı olarak temaslı kişilerin arttığı Devrekani ilçesinde hem Kaymakamlık hem Belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığı Devrekani ilçesinde daha önceden iki hafta süreyle kapatılan Canlı Hayvan Pazarı, vakalardaki artış nedeniyle iki hafta daha süreyle kapatıldı.

Vakalardaki artışa dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçe halkını tedbirlere uymaları noktasında uyararak, şunları kaydetti: "Devrekani ilçemizde ne yazık ki korona virüs ile ilgili vaka sayılarındaki artış halen devam ediyor. Maalesef korona virüs ile ilgili problemimiz henüz çözülmüş değil. Gerek vaka sayısındaki artış gerekse temaslı sayısındaki artış gün ve gün devam ediyor. Her ne kadar bizler denetimlerle maske ve mesafe kontrolü yapsak ta Devrekani İlçe Kaymakamlığımızla eş güdümlü yapmış olsak da vaka sayılarında ciddi bir artış var. Bu sebeple ilçe halkımızdan istirhamımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst düzeyde riayet edelim. Bunun yanında Kastamonu Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlığımızca görüşerek bulaşma zincirinin kırılmasını engelleme amacıyla Devrekani Hayvan Pazarını iki hafta süreyle daha kapatmış bulunmaktayız. Bunun yanında Pazar günü sebze ve meyve pazarımıza tek noktadan giriş sağlanacak ve kesinlikle maskesiz hiç kimseyi pazaryerine almayacağız. Pazaryerinde kontrolü en üst düzeyde tutacağız. Temaslılarımızın özellikle dışarıya çıkmamasını istirham ediyorum. El birliğiyle bu kurallara uyarak biz, büyük ölçüde bu hastalığın üstesinden gelebiliriz. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum" - KASTAMONU

Başkan Altıkulaç, virüse karşı vatandaşları uyardı

Çin Halk Cumhuriyeti, Engin Altıkulaç, Koronavirüs, Devrekani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altıkulaç, virüse karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

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