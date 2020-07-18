Başkan Altınsoy: "Türkiye, AK Parti ile çok değişti, gelişti ve güçlendi" - Son Dakika

Başkan Altınsoy: "Türkiye, AK Parti ile çok değişti, gelişti ve güçlendi"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, partisinin 18 yıllık iktidarı döneminde Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da sayısız yatırım yapıldığını vurguladı.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, partisinin 18 yıllık iktidarı döneminde Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da sayısız yatırım yapıldığını vurguladı.

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Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırım ve hizmetlerin mukayese edilmesini isteyen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, savunma sanayi başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attığını bildirdi. Aksaray halkının, kurulduğu günden bugüne AK Parti davasına çok büyük destek verdiğini anlatan İl Başkan Altınsoy, "Zaten AK Parti'yi milletimiz kurdu ve her seferinde verdiği destekle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hep başımızda tuttu. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile çok değişti, çok gelişti, çok güçlendi. Yine bu yolculuk devam edecek eminim, önemli süreçlerden de geçiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin emin adımlarla 2023'e, Cumhuriyetin 100. yılına büyük eserlerle yürümeye devam edeceğini belirten Altınsoy, milletin kesintisiz desteğinin süreceğine inandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'nin şemsiyesi altında yeni ufuklara doğru yolculuğa devam edeceklerini sözlerine ekledi. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altınsoy: 'Türkiye, AK Parti ile çok değişti, gelişti ve güçlendi' - Son Dakika

Son Dakika

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
20:01
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
19:53
TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu
19:36
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
19:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
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