Başkan Altun: "İlköğretim Haftasında çocuklarımızın heyecanına biz de ortak olduk"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programına katıldı.



Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü yetkilileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ile velileri katıldı.



Atatürk İlkokulu'nun kendisinin de mezun olduğu ilkokul olduğunu belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"İlkokula başlayıp mezun olduğum Atatürk İlkokulunda düzenlenen İlköğretim haftası kutlamalarına katılarak yavrularımızın heyecanına ortak olduk. Öğretmenlerimiz 1981-1982 yılı mezuniyet defteri ile güzel sürpriz yapıp anılarımızı tazelediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ