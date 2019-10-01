Başkan Altun itfaiye amirliğini ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İtfaiye Haftası nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyan Grup Amirliğini ziyaret etti.



Başkan Özkan Altun; "İtfaiye Hafatsı münasebeti ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyan Grup Amirliğini ziyaret ettik. Kıymetli Daire Başkanımız Mustafa Metin Kızılkan başta olmak üzere bütün itfaiye mensuplarımıza gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum.Bu vesileyle her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm itfaiye mensuplarının İtfaiye Haftası'nı kutluyorum" dedi.



Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve itfaiye mensupları da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Altun'a teşekkür etti. - KAYSERİ