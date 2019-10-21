Bodrum'un Turgutreis Mahallesi sahiline yapılması planlanan liman projesi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından bir halk toplantısı düzenlendi.



Bodrum'daki bazı meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aras, "Meskun mahalde ve 7 bin yataklı turistik bir bölgede yapılması yanlış olan bu proje için uygun yer bulunabilir. Biz, bu konuda gerekli adımları atacağız" dedi.



Turgutreis Mahallesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na liman projesi olarak tahsisi yapılan arazi ile ilgili bir halk toplantısı düzenlendi. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından halkı bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, turizm alanına yapımı planlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı liman tesisi ile ilgili süreç ve detaylar anlatıldı.



Turgutreis Mahallesi Balıkçı Barınağında düzenlenen toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber ile bazı meclis üyeleri, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ve bazı dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2017'de tahsisi yapılan ve bir takım plan değişiklikleri ile son aşamada dev bir liman projesine dönüşen yatırım süreci ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirdi. İlk önceleri sadece yönetim binası ve halkın kullanımına açık sahil yapılanması olarak konuşulan projenin yapılan plan değişiklik teklifleriyle devasa bir limana dönüştüğünü anlatan Başkan Aras, Turgutreis sahili yürüyüş yolunu ve denizini halkın kullanımına kapatacak proje ile ilgili Belediye'nin çekincelerini anlattı.



"İptali için dava açacağız"



Uydu fotoğrafları ve proje ait plan üzerinden halkı bilgilendiren Başkan Aras, projenin iptali için gereken her şeyin yapılacağını belirterek şunları söyledi:



"Turgutreis Mahallesinde yapılması planlanan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait karargah projesinin içinde bulunan devasa liman önümüze sürpriz olarak çıktı. Biz de, bu konuyu Turgutreis sakinleri ile paylaşmamız gerekir diyerek bu toplantıyı düzenledik. Şu an askıya çıkarılan proje ile ilgili olarak biz gerekli itirazlarımızı yapacağız. Bu süreçte sizlerin de görüşlerine ihtiyaç duyduk. Burada itirazımız tamamen yeri ile ilgilidir. Başka yerler bulunur tabi ki, Yarımada da bir sürü ıssız yer var. Böyle bir meskun mahal içine, yaklaşık yedi bin yatağın bulunduğu bir turistik alana ve Turgutreis gibi yine eko sitemin, denizin temiz olduğu, bio çeşitliliğinin fazla olduğu bir alana devasa bir liman yapılması,hele bir de bunun böyle emniyet,güvenlik açısından düşünülerek yapılması aslında gerçekten büyük bir ironi. Bizim güvenlikle ilgili bir sıkıntımız itirazımız yok, kaldı ki Barış Pınarı Harekatına sonuna kadar destek olduk. Bu işin siyasi polemik malzemesi yapılmasına da gerek yok."



Askıya çıkarılan projenin bölgeye büyük zarar vereceğini sözlerine ekleyen Başkan Aras konuşmasına şu sözlerle devam etti:



"Yapılmak istenen proje yanı başımızdaki marinanın nerdeyse üç katı büyüklüğünde bir yer. Denize doğru olan dalgakıranların yaklaşık 730 metreyi bulduğu görülüyor. Buralarda zaten derinlik çok az. İçerisinde topuklar, Poseidon Çayırları var ve burada derinleştirme yapacaklar. Arkasından bu mendireklerin üzerine yine lojistikle ilgili bazı idari binaların yapılacağı öngörülüyor,ancak onlar planda da yok. Oraya bir milyon metre küpe yakın toprağı nasıl dolduracaksınız? Dolguyu nasıl yapacaksınız? Ayrıca nereden geçireceksiniz, hangi yoldan, hangi lojistikten, hangi kamyon, hangi iş makinası çalışacak? Nasıl yapılacak, bu nasıl bir sonuç doğurur? İşte şimdi bunları konuşacağız ve daha sonra da geç olmadan bu işlerin önünü alacağız en azından. Bunun için buraya geldik."



Bakanlığa proje hakkındaki olumsuzluklara dair Bodrum Belediyesi görüşünün bildirildiğini de ifade eden Başkan Aras, konuyu gerekirse meclise taşıyacaklarını da belirtti. Başkan Aras'ın konuşmasının ardından, STK'ları temsilcileri ve vatandaşların da görüşleri dile getirdiği toplantı proje alanına yapılan toplu yürüyüş ile sona erdi.



Öte yandan, Turgutreis'teki bazı derneklerin öncülüğünde konu ile ilgili bir de imza kampanyası başlatıldı.



25.05.2017 günü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılan, Turgutreis Mahallesindeki maliye hazinesine ait olan, mülga Turgutreis Belediye Meclisi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarında "Park" alanı olarak belirlenen, 3.047 m2 büyüklüğündeki 370 ada 10 parsel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.05.2018 tarihinde resen onaylanan plan değişikliği ile "Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi" kullanımına dönüştürüldü.



Söz konusu plan değişikliğine ilişkin olarak Bodrum Belediye Meclisi, 2018/39 sayılı kararında; "söz konusu parselin deniz cephesinde kalan alanların halkın kullanımına açık şekilde düzenlenmesi koşulu ile" şartlı olarak plan değişiklik teklifi uygun mütalaa edildiği öğrenildi.



Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 14.01.2019 tarihli yazısı ile bu defa 370 ada 10 parselin deniz cephesinde kalan 141.319,18 m2 alanda "Askeri Liman Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" teklifine ilişkin Belediye görüşü istediği bildirildi. Bodrum Belediyesi ise 31.01.2019 tarihli görüşünde, planlama alanı yakınında ulusal ve uluslar arası sularda faaliyet gösteren, yat limanı işletmesi bulunduğu, planlama alanının kara cephesi boyunca kamuya açık sahil yolu bulunduğu, bu sebeple teklifin konaklama tesis alanlarını, kamuya açık alanları ve deniz üstü siluetini etkilemeyecek büyüklükte tutulmasının uygun olacağını bildirildi.



Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 28.08.2019 tarihli yazısı ile "Askeri Liman Amaçlı bu planını Belediyenin görüşünü dikkate almadan onaylayarak 25.09.2019 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkardığı öğrenildi. - MUĞLA