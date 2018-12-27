Son Dakika Haberleri: Başkan Asya, Özel Çocukları Sevindirdi

Başkan Asya, Özel Çocukları Sevindirdi

46 dakika önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Özgür Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada eğitim gören özel çocuklarla bir araya geldiOkul ziyaretleri kapsamında Özgür Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine giden Belediye Başkanı Feyat Asya, burada bulunan...

Başkan Asya, Özel Çocukları Sevindirdi, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Özgür Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada eğitim gören özel çocuklarla bir araya geldi

Okul ziyaretleri kapsamında Özgür Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine giden Belediye Başkanı Feyat Asya, burada bulunan özel çocuklara hediyeler vererek onları sevindirdi. Eğitim Merkezinin Yöneticisi Akın Taş ve eğitmenler tarafından karşılanan Başkan Asya'ya TÜMSİAD Muş Şube Başkanı Murat Meriç ve belediye meclis üyesi Fevzi Köse de eşlik etti.

Sınıfları gezen Başkan Asya, özel çocuklarla yakından ilgilenip onlara hediyeler verdi. Daha sonra merkezde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Asya, belediye hizmetleri hakkında kendileri ile istişarelerde bulundu. Eğitim merkezinde çalışan eğitmenlerin güzel ve hayırlı bir hizmet yaptıklarını ifade eden Başkan Asya, özel çocukların gelişimi ve eğitimi için fedakarlık örneği sergilediklerini kaydetti. Belediye hizmetleri ile ilgili konuşan Başkan Asya, yaklaşık 5 yıllık hizmet serüveninde vatandaş odaklı çalışmalar yaptıklarını ve bu sayede şehrin gelişimine ivme kazandırdıklarını söyledi.

Kısa, orta ve uzun vadede yaptıkları program çerçevesinde Muş'u yeniden inşa ettiklerini belirten Başkan Asya, "Acil Eylem Planımız çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakım evi, tıbbi atık sterilizasyon merkezi gibi tesisleri kısa vadede hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini rahat bir şekilde bizlere ulaştırmasını sağlamak ve daha hızlı hizmet almaları için beyaz masa servisini kurduk. Şu anda Alo 153 hattımızla bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehir içi ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu sorunun çözümü için bütün mesai arkadaşlarımızı seferber ettik. Uzun uğraşlar sonucunda toplu taşıma araçlarını modernize etmek suretiyle ortak havuz ve kart sistemine dahil ettik. Bu sayede hem üniversite öğrencilerinin hem de vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki çilesine son verdik" dedi.

Vatandaşların doğalgaza kavuşmalarına öncülük ettiklerini aktaran Başkan Asya, "Doğugaz firması ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilimizin doğalgaza kavuşması için yapılan çalışmalara öncülük ettik. 4 yılı aşkın bir süredir yürütülen çalışmalarla şehrin büyük bir kısmında doğalgaz ana şebeke hatları döşenirken, birçok binanın servis bağlantıları da yapıldı. Doğalgaz dağıtımının da devam ettiği ilimizde çalışmaların tamamlanması ile halkımız hem rahat bir kış mevsimi geçirecek hem de hava kirliliğinden kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, "Her mahalleye bir park sloganıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Muş- Bitlis karayolu üzerine Ahmed-i Hani parkını, Hürriyet Mahallesi'ne Şeyh Şükrü Efendi parkını, Zafer Mahallesi'ne Vali Feridun Gültekin ile Müftü Mehmet Çağlayan parklarını, Sunay Mahallesi'ne Köse Hoca parkını ve Kültür Mahallesi'ne Mehmet Zeki Ökmen parkını kurarak halkımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde Ahmed-i Hani parkının 2. etabının da bu yıl yapımını tamamladık. 86 bin metrekare alan üzerine Lale Vadisi Parkını oluşturduk. Bununla beraber 56 bin metrekare alan üzerine Göletli Park projemizi uyguluyoruz. Önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. Yine 185 bin metrekare alan üzerine 2023 Hatıra Ormanı projesini uygulayarak vatandaşlarımızın yeşil alan konusundaki sıkıntılarını gidermiş olacağız. 2014 yılına kadar 43 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini 4 yıl içinde yaklaşık 300 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı başardık" şeklinde konuştu.

Sosyal belediyecilik alanında da birçok faaliyete imza attıklarını söyleyen Başkan Asya, "Çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel etkinliklerin rahat bir ortamda yapılabilmesini sağlamak için Muratpaşa ile Sunay mahallelerinde Bilgi Evleri yaparak hizmete açtık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun katılımı ile açılışını gerçekleştirdiğimiz tesislerimizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği aktiviteler yapılmaktadır. Zafer ve Yeni mahallelerde de yapımı tamamlanmak üzere olan iki tesisimizi de önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yeni bir seçim sürecine girdiklerini belirten Başkan Asya, gelecek dönemde de başlatılan hizmetlerin devamı için aynı hassasiyeti göstereceklerini belirtti. Başkan Asya, konuşmasının ardından eğitmenlerin sorularını yanıtladı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:07 Kaynak: İHA

Feyat Asya, Muş, Asya, Güncel
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