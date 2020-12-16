Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı - Son Dakika

Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı

16.12.2020 12:25
Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı, System.String[]

Muş Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle kentin gelişimine ivme kazandırırken, 2021 yılında uygulanması planlanan projelerin hazırlıklarına da başladı.

Muş Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle kentin gelişimine ivme kazandırırken, 2021 yılında uygulanması planlanan projelerin hazırlıklarına da başladı.

2020 yılı çalışma sezonunda önemli hizmetler gerçekleştiren Muş Belediyesi, gelecek yıl hayata geçirilecek projelerin fizibilite ve altyapı hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye bünyesinde görev yapan teknik personellerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Başkan yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Asya, uygulanacak projelerin detayları hakkında bilgi alarak teknik ekipleri görevlendirdi. 2021 yılında uygulanması planlanan Gençlik Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesis Projesi, 1000 Yıllık Geçmişten 1000 Yıllık Geleceğe Tarihi Muş Çarşısı Projesi, Muş Kent Meydanı ve Aktivite Alanı Projesi, Cumhuriyet Caddesi Üstyapı ve Çevre Düzenleme Projesi, Göletli Park Cami Projesi, Yeşilyurt Mahallesi Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi Projesi, Kale Parkı Altı Peyzaj Projesi, Ulu Camii ve Hacı Şeref Cami Müştemilat binası projesi, 2023 Hatıra Ormanı Projesi, Lale Vadisi Parkı 2. Etap Projesi, Hürriyet Park Projesi, Semt Spor Kompleksleri Projesi ile Atıksu Arıtma Tesisi projesi gibi muhtelif çalışmaları masaya yatıran Başkan Asya, gelecek yıl çalışma sezonunun başlangıcına kadar söz konusu projelerin hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdi.

Projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Stratejik planımıza uygun bir şekilde yatırım projelerimizin hazırlıklarını yapıyoruz. Mali ve fiziki yapımızı göz önünde bulundurarak 2021 yılında gerçekleştirebileceğimiz projelerimizin plan ve programını yaparak ilimizin gelişimine ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yoğun ve verimli geçirdiğimiz bu yılın çalışma sezonunun ardından teknik ekiplerimizle gelecek yılın hazırlıklarına başladık. Kış mevsimi boyunca belirlediğimiz projeler üzerine çalışacağız. Hava koşullarının elverişli olması ile uygulama çalışmalarına başlayacağız. Projelerimizin daha düzenli ve koordineli hayata geçirilmesi için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah çok güzel sonuçlar alarak ilimizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayacağız" dedi. - MUŞ

Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı
Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı
Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı
Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı

Cumhuriyet Caddesi, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Asya, teknik personellerle projeleri masaya yatırdı - Son Dakika


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