Başkan Ataç'tan üretici kadınlara ziyaret - Son Dakika

Başkan Ataç'tan üretici kadınlara ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluönder Mahallesi'nde Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret etti.

Başkan Ataç'tan üretici kadınlara ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluönder Mahallesi'nde Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret etti. Başkan Ataç, "Tepebaşı'nda kadın emeğini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent halkı tarafından çok sevilen ve haftanın 3 günü hizmet veren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı Uluönder Mahallesi'nde ziyaret etti. Başkan Ataç'a Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler de eşlik etti. Başkan Ataç ziyaretinde üretici kadınlar ile sohbet ederken ürünler hakkında da bilgiler aldı.

"Geri dönüşler çok olumlu"

Satış noktasından alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet eden Başkan Ataç, "Buraya sadece ürün satışı yapılan bir yer olarak bakmak yanlış olur. Bu proje, Eskişehirlilerin kadınlara ve emeklerine karşı ne kadar hassas olduklarının somut bir göstergesi. Temmuz 2019'da faaliyete başlayan bu proje önce haftada 2, sonra da hafta da 3 gün hizmet vermeye başladı. Üretici kadınlarımız 20 mahalleden geliyor. Bu artış, vatandaşlarımızın yoğun destek ve ilgisi ile gerçekleşti. Çünkü Eskişehirliler kendi bahçelerinde üretim yapan kadınların emeklerini kazanca çevirmesi için destek oluyor. Emekçi kadınlarımızdan ve buradan alışveriş yapan hemşehrilerimizden aldığım geri dönüşler çok olumlu. Kadınlarımız üretim alanlarını genişletirken, bölgede sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temeli de sağlamlaştırmış oluyor. Herkesin beğenisini toplayan bu projeye destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tepebaşı'nda kadın emeğini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Üretici kadınlar ve satış noktasından alışveriş yapan vatandaşlar da projeden dolayı çok memnun olduklarını ifade etti. Koronavirüse karşı önlemlerin aksatılmadığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/1 (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesi ve cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde kent halkı ile buluşuyor.

Kendi bahçelerinde doğal üretim yapan kadınlar projeye, Kızılinler, Satılmışoğlu, Cumhuriyet, Sakintepe, Keskin, Aşağı Söğütönü, Sazova, Çalkara, Kozkayı, Takmak, Fevziçakmak, Alınca, Çuklurhisar, Sazova, Sarıcakaya ( Düzköy, merkez), Mihalgazi (Alpagut), İnönü (Oklubal), Batıkent, Emirceoğlu, Uludere, katılarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Yürütme Kurulu, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Ataç'tan üretici kadınlara ziyaret - Son Dakika

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