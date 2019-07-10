Son Dakika Haberleri: Başkan Atay, üretici pazarında
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Atay, üretici pazarında

38 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, üretici pazarında pazarcı, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Atay, üretici pazarında, System.String[]
Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, üretici pazarında pazarcı, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Adaylık döneminde esnafın ve pazarcının talep ve isteklerini hassasiyet ile dinleyip dikkate alan Başkan Atay, ilk olarak seçim zamanında vaat ettiği 'pazarcının işgaliyesine yüzde 50 indirim' uygulamasını hayata geçirmişti. Göreve geldiği zamandan bu yana vatandaşla mahallelerde, esnaf ve pazarcıyla çarşıda – pazarda bir araya gelip çözüm üretmeye devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay son olarak Tabakhane Deresi kenarında salı günleri kurulan Üretici (Köylü) Pazarı'nda hem pazarcıyla hem vatandaşla bir araya geldi. Tarladan direkt vatandaşla pazarda buluşan Başkan Atay, tezgahları tek tek gezerek talep ve önerileri dinledi. Pazarcının pazar yerini Tabakhane Deresi'nin kenarına kurulmasından dolayı oluşan kirlilik ile ilgili sıkıntıları anlatması üzerine Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Temizlik İşleri Birim yetkililerine talimat vererek sıkıntının bir an önce giderileceğini dile getirdi. Pazarın fiziki yapısının sıkıntılı olmasından dolayı rahatsızlık duyan Başkan Atay, bu konu ile ilgili de Fen İşleri Birimi'ne talimat vererek pazarcının yüzünü güldürdü.

Pazarda yoğun ilgi ve olumlu tepkiler ile karşılaşan Başkan Atay, vatandaşların yapılan hizmetler ile ilgili memnuniyetini ve mahallelerindeki sıkıntılarını da dile getirmesi üzerine, "Elimizden geldiğince ve şartlar müsaade ettikçe sizlere en iyi hizmeti sunabilmek adına canla başla çalıştığımıza emin olabilirsiniz. Efelerin acilen ihtiyaç duyduğu hizmetlerin emin olun farkındayız. Fakat şartlar diyoruz ya bütçe el verdiğince, elimizde kısıtlı kalan bu bütçe ile elimizden geldiğince her şeyi sizler için yapacağız. Belediye sizin, belediye hepimizin belediyesi. Ben buraya geleceğim, sizleri ziyaret edip dinleyeceğim ki sürekli yerini başka soruna bırakan problemlerimizi kısa sürede halledebilelim." dedi.

Pazarcıyla bir araya gelen Başkan Atay, talepleri dinlerken alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! 6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi! MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:23:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Atay, üretici pazarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]