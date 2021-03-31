Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi

31.03.2021 16:05
Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından taş döşeme çalışmaları devam eden Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi Münir Özkul Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından taş döşeme çalışmaları devam eden Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi Münir Özkul Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Münir Özkul Sokak'taki esnafın yol yenileme talebini değerlendiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek, söz konusu sokakta yenileme çalışmalarını başlattı. 100 metre uzunluğundaki Münir Özkul Sokak'ta taş döşeme işine devam eden ekiplerin çalışmaları ile sokak esnafı yeni bir kaldırıma da kavuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ziyaret ederek, sokakta incelemelerde bulundu. Sokak esnafı Başkan Atay'a, "Talebimizi kısa zamanda gerçekleştirerek, hızlıca çalışmaları başlattınız. Sayenizde hizmet verdiğimiz sokak yepyeni, modern bir görünüme kavuşacak" diyerek teşekkürlerini iletti. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, taş döşeme kenarlarına yaklaşık bir buçuk metre aralıklarla uygulanan ışıklandırma çalışmaları ile Münir Özkul Sokak'ın ışıl ışıl, modern bir görünüme sahip olacağını söyleyen Atay, yenileme çalışmalarının iş yerlerine zarar vermeden ve esnafı mağdur etmeden, titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. - AYDIN

Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Ramazan, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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