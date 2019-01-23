Başkan Ayaz; "Önemli Olan Bu Teşkilatın Bir Neferi Olmak"

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele Kadın Kolları ile gerçekleştirdiği toplantıda, "AK Parti teşkilatı altında sıfatımız ne olursa olsun, önemli olan bu teşkilatın bir neferi olmaktır" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele Kadın Kolları ile gerçekleştirdiği toplantıda, "AK Parti teşkilatı altında sıfatımız ne olursa olsun, önemli olan bu teşkilatın bir neferi olmaktır" dedi.



Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele Belediye Başkanı Adayı Yasin Özlü ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ile beraber, Başiskele İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş ve yönetimi ve mahalle başkanlarıyla özel bir restoranda istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantında konuşan Başkan Ayaz, "Başiskelemize 10 yıldır yapmış olduğumuz hizmetlerle, yatırımlarla hep birlikte kentimizi markalaştırdık. Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz bu noktada Başiskele, Kocaeli'nin her ilçesinden gıpta ile bakılan, gıpta ile seyredilen ve yapılan hizmetlerle 7 yıldızlı kent Başiskele diye bahsedilen ve aynı zamanda 'Kalitede Mükemmellik Belgesi'nin 5. yıldızını almış olan bir kent olarak lanse ediliyor. Bunu tek başına Hüseyin Ayaz'ın yapmış olması mümkün değildir. Bunu AK Parti iktidarlarından almış olduğumuz güç ile hep birlikte biz başardık" dedi.



AK Parti teşkilatı çatısı altında bulunmaktan şeref duyan biri olduğunu vurgulayan Başkan Ayaz, "Biz bir teşkilatız. Bizim bu teşkilat içindeki görevimiz, bugün belediye başkanlığı, yarın teşkilat yöneticiliği, sandık müşahitliği. Bizim için fark etmez. Biz bu teşkilata şeref verenler değil, biz bu teşkilatta bulunmaktan şeref duyan insanlarız. Biz bu teşkilattan şeref duyan insanlarız. Biz o yüzden buradayız. Çoluk çocuğumuzun geleceği için buradayız. AK Parti'nin iktidar olduğundan beri ülkemizin, kentimizin, insanlarımızın elde ettiği değerlerin, kazançların neler olduğuna bir bakın. Biz bu değerleri ve kazanımları kaybetmeyi göze alamayız. O yüzden hep birlikte daha çok, daha fazla çalışmalıyız" diye konuştu. - KOCAELİ

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