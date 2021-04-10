Başkan Başdeğirmen: "Camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım" - Son Dakika

Başkan Başdeğirmen: "Camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım"

10.04.2021 16:42
Başkan Başdeğirmen:

Isparta Belediyesi şehirde bulunan tüm camilerde bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri çalışmaları gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi şehirde bulunan tüm camilerde bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda eksiklikleri bulunan camilerin, çevre düzenlemeleri, şadırvanları, abdesthaneleri, tuvaletleri yenileniyor.

Bugüne kadar çok sayıda caminin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini gerçekleştiren Isparta Belediyesi, çalışmalarına Keçeci Mahallesinde bulunan tarihi Hızırbey Cami ile devam etti. Çalışmalar kapsamında caminin yan tarafında bulunan açık alanın zemin döşemeleri değiştirildi, abdesthane ve tuvaletlerin akan çatıları yenilenirken, iç tadilat çalışmalarına devam ediliyor.

"Tarihimizin de ayakta kalması lazım"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihi Keçeci Hızırbey Camiinde gerçekleştirilen bakım onarım ve çevre düzenlemelerini inceledi. Mahalle sakinleri ve cami cemaati yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, şehirdeki tüm camilerin çevre düzenlemeleri, bakım ve onarımlarına ilişkin çalışma yaptıklarını dile getirirken, Keçeci Hızırbey Camiinin ilk yapımının 1325 yılına dayandığını ifade ederek, "Bu camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım. Tarihi yapılarımıza, camilerimize gereken bakım ve onarımı yapmak zorundayız. Tarihimizin de ayakta kalması lazım. Bu camimizin de bakım ve onarıma ihtiyacı olan yerlerini yapıyoruz. Çok iyi bir bakım çalışması oldu." dedi.

"Camimizin bütün ihtiyaçlarıyla ilgilendi"

Tarihe ve ibadethanelerin bakım ve onarım ile çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden mahalle sakinleri ve cami cemaatinden Soner Sarışahin de, "25 yıldır bu mahallede oturuyorum. Camimiz uzun yıllardır hiç tadilat görmemişti. Başkanımız sağ olsun, camimizin bütün ihtiyaçlarıyla ilgilendi. Çok güzel bir şekilde bakım ve onarımı yapıldı. Camimiz şehrimizin en eski camilerinden birisiydi, bayağı yıpranmıştı, şu anda çok güzel bir şekle geliyor. Mahalle sakini olarak ben çok mutlu oldum. Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

Yapılan çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getiren ve Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden mahalle sakinlerinden İsmail Kılcı da, "Camimiz uzun süredir böyle bir hizmet görmemişti. Belediye Başkanımız diğer alanlarda yapmış olduğu faaliyetleri mabetlerimize de gösterdiği için çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır oluklar akıyordu. Başkanımız camimizin her tarafına tamirat ve tadilat yaptırdı" ifadelerinde bulundu.

Keçeci Hızırbey Cami karşısında 51 yıldır sobacılık yapan Memiş Yılmaztürk de, "Mahallemizin geçmişini çok iyi bilirim. Camimize bugüne kadar çok büyük bir yatırım olmamıştı. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun, çok güzel oldu, şahsım ve mahalle adına teşekkür ederim. Eski Kur'an Kursu olarak kullanılan alanımız vardı. Çatısı akıyordu, olukları kırılmıştı. Çeşmeler arızalıydı, şu anda bunların tamamı yapılıyor. Yerlerde taş döşemesi yapıldı, harika oldu" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: Camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım
Başkan Başdeğirmen: Camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım
Başkan Başdeğirmen: Camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım
Başkan Başdeğirmen: Camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Başdeğirmen: 'Camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım' - Son Dakika


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