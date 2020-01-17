Başkan Başdeğirmen'den öğrencilerin yarıyıl hediyesi - Son Dakika

Türkiye'de ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini bitirerek ara tatile girdi. Isparta'da da bu kapsamda yaklaşık 83 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini ailelerinin yanı sıra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile de paylaştı.



Ellerine karnelerini alan çocuklar Başkan amcalarını belediyede ziyaret etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyeye gelen ve karneleri ile sevinçlerini paylaşan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Başkan Başdeğirmen, karne sevinci yaşayan öğrencileri hikaye kitapları, romanlar ve boyama kitapları başta olmak üzere çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocukların karnelerini tek tek incelerken başarılarından dolayı öğrencileri kutladı. Başdeğirmen, öğrencilere ilerideki hedeflerini ve hangi mesleği tercih edeceklerini sorarken hayatlarında başarı dileklerini iletti. - ISPARTA