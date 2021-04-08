Başkan Başdeğirmen: "Şehrimizi birlikte çok daha güzel şekle getireceğiz" - Son Dakika

Isparta'da Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, mahalle okulu yöneticileri, cami yaşatma derneği temsilcileri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek, mahallelerine kazandırılan yeni yatırımlar için teşekkür etti.

Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş'ın, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaretine Akkent İlk ve Orta Okulu Müdürü Şahin Yörük, Ortaokul Müdür Yardımcısı Müyesser Başdeğirmen, Akkent TOKİ Cami Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Çetin, Akkent Cami İmam Hatibi Mehmet Gürdal, azalar Tuğba Uzunçayır, Muhammet Yavaş ve Şevket Yıldırım da eşlik etti.

Ziyarette heyet uzun yıllardır hizmete aç olan Akkent Mahallesine kazandırılacak olan sosyal tesis, yeni park alanı düzenlemesi, semt spor sahası yapımı gibi yatırımlardan dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Muhtar Bekir Çevikbaş ve beraberindekiler mahallelerinin, okul ve caminin ihtiyaçlarına ilişkin Başkan Başdeğirmen'e bilgiler verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in gece-gündüz demeden şehre hizmet ettiğini dile getiren Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, "Sizleri Isparta sevdalısı olarak görüyoruz. Bu sevdanın arkasında Isparta'ya büyük hizmetler gelmeye başladığını, bu hizmetlerin kalitesinin artarak devam edeceğini biliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Bizleri canla, başla yürekten dinlediniz"

Akkent Mahallesi olarak isteklerini, taleplerini Başkan Başdeğirmen'e ilettiklerini ve her zaman anında hizmet aldıklarını dile getiren Muhtar Bekir Çevikbaş, "Mahallemiz, şairin de dediği gibi 'orada uzakta bir yerde'" derken, bugüne kadar mahallelerinde sosyal tesisin bulunmadığını, bu isteklerinin de Başkan Başdeğirmen ile birlikte hayata geçeceğini aktardı. Ayrıca mahallelerine güzel bir park alanı kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldığını ve kendilerinin çok mutlu olduğunu aktaran Çevikbaş, "Bizleri canla, başla yürekten dinlediniz. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına çalışmalarınızda başarılar diliyor, teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin" görüşlerinde bulundu.

"Akkent sosyal tesisin ihalesini yapıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Akkent Mahallesine yapılan çalışmalarla ilgili karşılıklı istişarelerde bulunduklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, "Akkent Mahallemizin sakinlerinin uzun yıllardır alamadıkları hizmetleri yerine getirmeye başladık. Akkent Mahallemiz hizmetleri hak ediyor. Şehrimizi 'o mahalle, bu mahalle' diye ayırmak gibi bir durumumuz olamaz. Belediyecilik, bulunduğu şehirdeki tüm mahallelerinin her türlü hizmetine yetişebilmesidir. Bizlerde hem Akkent Mahallemize hem de diğer 43 mahallemize gerekli hizmeti yaparak, burada yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın mutlu olması için çalışmalar yapıyoruz. 22 Nisan'da Akkent Mahallemize, bugüne kadar talep edipte sahip olamadığı sosyal tesisin ihalesini yapıyoruz. Yine sosyal tesis ile cami arasında kalan yeşil alanı düzenleyip vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Mahalleye semt spor sahası, basketbol ve voleybol sahası yapıyoruz. Aynı zamanda hem okulumuzun, hem cami derneğimizin talepleri var. Onları da yerine getirmek için programa aldık, o ihtiyaçları da en kısa sürede yerine getireceğiz" dedi. - ISPARTA