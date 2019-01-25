Son Dakika Haberleri: Başkan Başsoy Beldelerde Aile Ziyaretlerinde Bulunuyor

Başkan Başsoy Beldelerde Aile Ziyaretlerinde Bulunuyor

2 saat önce

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 2019 yerel seçimlerinden sonra Erzincan Belediyesi'ne bağlanacak olan beldelerde ziyaretlerde bulunarak belde halkının istek ve önerilerini dinliyor.

Başkan Başsoy Beldelerde Aile Ziyaretlerinde Bulunuyor, System.String[]
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 2019 yerel seçimlerinden sonra Erzincan Belediyesi'ne bağlanacak olan beldelerde ziyaretlerde bulunarak belde halkının istek ve önerilerini dinliyor.

Beldelerin sorunlarını daha iyi anlamak ve çözüme kavuşturmak için Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy beldelerde aile ziyaretlerinde bulunarak ailelerin belde hakkında isteklerini ve şikayetlerini dinliyor.

Akyazı Beldesinde aile ziyaretlerinde bulunan Başsoy, "Beldelerin Erzincan Belediyesine bağlanmasıyla çalışma alanımız daha da genişledi. Çalışmalarımızı ve planlarımızı daha hızlı yapmamız için her beldede her mahallede her sokakta ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Allah nasip eder seçimlerde halkımız bir daha bu göreve bizi layık görürse eğer bir gün bile ara vermeden çalışmalarımıza devam etmemiz için beldelerdeki sorunları halktan dinleyip planlarımızı erkenden yapmalıyız. Her şey Erzincan için" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Cemalettin Başsoy, Güncel
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