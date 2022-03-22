Başkan Bilgin, bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı tartışmasına son noktayı koydu - Son Dakika
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Başkan Bilgin, bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı tartışmasına son noktayı koydu

22.03.2022 20:20

Başkan Bilgin, bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı tartışmasına son noktayı koyduSİVAS Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin katıldığı yemek türetme etkinliğinde yöresel yemek olan mercimekli bad yemeğinin Sivas'a ait olduğunu söyledi.

Başkan Bilgin, bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı tartışmasına son noktayı koydu

SİVAS Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin katıldığı yemek türetme etkinliğinde yöresel yemek olan mercimekli bad yemeğinin Sivas'a ait olduğunu söyledi.

Sivas'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gıda ve Tarım Örgütü'nün yürütücülüğünü yaptığı "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında yemek türetme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere bazı il protokol üyeleri katıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar kolları sıvayıp mercimekli bad yemeği ve leblebi unlu pekmezli helva yaptı. Başkan Hilmi Bilgin programda basın mensubunun sorduğu 'Bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı?' sorusuna da cevap verdi. Başkan Hilmi Bilgin mercimekli bad yemeğinin Sivas'a ait olduğunu söyledi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Bilgin, bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı tartışmasına son noktayı koydu
Başkan Bilgin, bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı tartışmasına son noktayı koydu
Başkan Bilgin, bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı tartışmasına son noktayı koydu

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Hilmi Bilgin, Tarım, Tokat, Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan Bilgin, bad yemeği Sivas'ın mı Tokat'ın mı tartışmasına son noktayı koydu - Son Dakika


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