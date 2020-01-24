Başkan Bıyık, Bayramoğlu'nda vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Bıyık, Bayramoğlu'nda vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika

Başkan Bıyık, Bayramoğlu'nda vatandaşlarla buluşacak

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu Mahallesi'nde "Gönül Buluşmaları" programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.

Başkan Bıyık, Bayramoğlu'nda vatandaşlarla buluşacak, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu Mahallesi'nde "Gönül Buluşmaları" programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan "Gönül Buluşmaları" toplantıları Bayramoğlu Mahallesi ile devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi, Emek Mahallesi, Nenehatun Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören "Gönül Buluşmaları" programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu Mahallesi'nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek.


Bayramoğlu Mahallesi Yunus Emre İlkokulu Konferans Salonu'nda 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.


Vatandaşları programa çağıran Başkan Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca'da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Bayramoğlu Mahallesi'nde yedincisini gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Emek Mahallesi, Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü
Çin'de koronavirüsüne yakalanmış insanların yere yığılma görüntüleri dehşete düşürdü Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:34:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bıyık, Bayramoğlu'nda vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]