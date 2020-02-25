Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İller Bankası Antalya Bölge Müdürü Fuat Koçal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay ve DSİ 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun'u ziyaret etti. Birlikte gerçekleştirilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Böcek, "Antalya'mız için var gücümüzle çalışarak yeni yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kamu kurumları ile el ele verip birlikte çalışacağız" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerel yönetimlerin yatırımlarına destek veren en önemli kurumların başında gelen İller Bankası Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile birlikte Bölge Müdürü Fuat Koçal ile görüşen Başkan Böcek, İller Bankası'nın yatırımlara olan desteği için tüm yerel yönetimler adına teşekkür etti.



"El ele güzel projeler"



İller Bankası'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve ASAT'ın çalışmalarına da katkı koyduğunu ve destek verdiğini söyleyen Böcek, "Bunu daha da arttırarak önümüzdeki süreçte güzel çalışmaları birlikte yapmayı hedefliyoruz. İşbirliği içerisinde Antalyamız ve hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. İller Bankası Bölge Müdürü Fuat Koçal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Antalya Büyükşehir ve ASAT ile ilişkilerimiz çok iyi. Sizinle de el ele verip daha güzel projeler üretip, daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Şehircilik vergisi



Böcek bürokratlarıyla birlikte daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay'ı ziyaret etti. İl Müdürü Altınay'a çalışmalarında başarılar dileyen Böcek, "Çevre dünyanın en önemli gündemi ve konusu. Antalya'mızda yerli ve yabancı turistler ile birlikte 25.5 milyon nüfusun altyapıyla, çevreyle, doğayla ve suyla etkileşimi var. Bu yüzden dünyada da pek çok ülkede örneği olan şehircilik vergisini gündeme getirdik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün de çok büyük bir sorumluluğu ve yoğunluğu var. Birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Daha sonra DSİ 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun'u ziyaret eden Böcek, "Antalya'nın geleceği için, vatandaşımızın refahı için hepimize daha çok görev düşüyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile el ele verip birlikte çalışacağız. İnşallah birlik beraberlik içerisinde hizmete devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA