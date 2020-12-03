Başkan Böcek, "Engelsiz yaşam için destek bekliyoruz" - Son Dakika

Başkan Böcek, "Engelsiz yaşam için destek bekliyoruz"

03.12.2020 14:25
Başkan Böcek,

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye olarak planlı, kurallı ve kimlikli bir kent oluşturmak hedefiyle sürdürdükleri çalışmalarda engelli bireyleri unutmadıklarını belirterek, "Tüm bunları yaparken toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu biliyor, Antalyalı...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye olarak planlı, kurallı ve kimlikli bir kent oluşturmak hedefiyle sürdürdükleri çalışmalarda engelli bireyleri unutmadıklarını belirterek, "Tüm bunları yaparken toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu biliyor, Antalyalı hemşehrilerimizden engelli kardeşlerimize sunacağımız daha engelsiz bir yaşam için destek bekliyoruz. Biz birlikte yaparız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sağlığın ve sağlıklı olmanın öneminin ve değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde olduğumuzu kaydeden Başkan Böcek, "Aaslında basit gibi görünen aktivitelerin bile ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Eminim ki bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü herkes daha farklı bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Bu yıl ki teması "Erişilebilirlik yılı" olarak belirlenen Dünya Engelliler Günü'nde Pandemi süreci nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları, seyahat engelleri, engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa anlamamıza vesile oldu" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak planlı, kurallı ve kimlikli bir kent oluşturmak hedefiyle sürdürdükleri çalışmalarda engelli bireyleri unutmadıklarını ifade eden Başkan Böcek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kent için yaptığımız projelerde engelli bireylerimize daha engelsiz bir yaşam sunmaya gayret gösteriyoruz. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılımının arttırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi için ortak akılla hareket ediyor, engellilere hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinliyoruz. Engelli bireylerin en önemli sorununun istihdam ve sosyal hayata katılım olduğu bilincinden hareketle çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Engelli bireyler için ulaşımın daha kolay hale getirilmesi, Engelsiz Plaj, Engelsiz Kafe gibi projelerle engelli hemşerilerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştıracak adımlar atmayı sürdürüyoruz. Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Mola Evleri ile özel bireylerin yanındayız. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, onları üreten ve kendine yeten bireyler haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu biliyor, Antalyalı hemşehrilerimizden engelli kardeşlerimize sunacağımız daha engelsiz bir yaşam için destek bekliyoruz. Biz birlikte yaparız" - ANTALYA

Başkan Böcek, Engelsiz yaşam için destek bekliyoruz

Dünya Engelliler Günü, Muhittin Böcek, Antalya, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek, 'Engelsiz yaşam için destek bekliyoruz' - Son Dakika


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