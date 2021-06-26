Üye Girişi
Başkan Bozkurt: "Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız" - Son Dakika

Başkan Bozkurt: "Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız"

26.06.2021 12:26
Başkan Bozkurt:

Esenyurt Belediyesinin kültür sanat kurslarında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, düzenlenen görkemli bir törenle sertifikalarını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un elinden aldı.

Esenyurt Belediyesinin kültür sanat kurslarında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, düzenlenen görkemli bir törenle sertifikalarını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un elinden aldı. Törende konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapmak için çalışacağız" dedi.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı 19 farklı kültür merkezinde eğitim alan kursiyerler için "Yıl Sonu Sergi ve Belge Töreni" düzenlendi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yapılan törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Emine Polat, Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Muharrem Daş, Kent Konseyi Başkanvekili Taner Uluğ ve birim müdürleri katıldı. Kursiyerlerin hazırlamış olduğu el emeği ürünler sergisini gezen Başkan Bozkurt, sertifika töreni öncesi müzik dinletisi, halk oyunları ve işaret dili gösterilerini de izledi. 52 farklı branşta kültür ve sanat eğitimini tamamlayan 12 bin kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı törende Başkan Bozkurt temsilen, Arıcılık ve Danışma Görevlisi kursu kursiyerlerine sertifikalarını vererek, kendilerini tebrik etti.

"22 bin kişiyi işe yerleştirdik"

2 yılda 22 bin kişiyi çeşitli sektörlerde istihdam ettiklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Elimizde olan bir şey var; birbirimizi sevmek, saymak ve birbirimizin elinden tutmak. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu felsefeyle Esenyurt'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Kültür Müdürümüze ve müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımızın tamamına çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İnsanların kendilerini daha mutlu hissetmesi için çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda ESBİM aracılığıyla 22 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bunu bir üst aşamaya taşımaya karar verdik. 32 ayrı branşta 550 kursiyere meslek edindirme kursu veriyoruz. Onlar da buradan mezun olduktan sonra hemen istihdam ediliyorlar. Kurslarımızı daha çok çeşitlendireceğiz. Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapmak için çalışacağız. Bunu sizlerle beraber başarabileceğimizden eminim. Esenyurt Belediyesi olarak, Esenyurtluların güçlü mutlu, huzurlu, kendini yaşama karşı çok ama çok güçlü hisseden insanlar olması için elimizden geleni yapacağız. Güzellikler diliyorum. Daha güzel günlerde görüşmek üzere" diye konuştu.

"Arkamızda Başkanımız var"

Esenyurt Belediyesinin açtığı sergi ve fuarlar sayesinde birçok el emeği ürünü maddi anlamda kazanca dönüştürme fırsatı bulduklarını söyleyen Ahşap Gravür Yakma Kursiyeri Özlem Yıldırım, "Belediyeye bu konuda teşekkür ediyoruz. İnsanların sanatsal anlamda bir şeylere fayda sağlayabilmesi gerçekten gurur verici. Tüm belediyelerde, tüm şehirlerde bunun devam etmesini diliyoruz. Her sergi bizim için yeni bir heyecan aslında. Her dönem sonunda yeni bir ürün çıkarmak, bunların insanlara sunulması, beğenilmesi ve maddi kaynağa dönüşmesi bizim için çok önemli itici bir güç. Başkanımızın bunu desteklemesi başlı başına gurur verici bir şey. Arkamızda Başkanımız var. Yaptığımız ürünlerin onun tarafından görülmesi, beğenilmesi, halka sunulması, yani bir sanat dalının onun aracılığıyla iletilmesi bizim için ayrı bir gurur ve onur. Çok teşekkür ediyoruz bizi desteklemesi çok önemli" dedi. - İSTANBUL

Başkan Bozkurt: Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız
Başkan Bozkurt: Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız
Başkan Bozkurt: Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız
Başkan Bozkurt: Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız
Başkan Bozkurt: Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız
Başkan Bozkurt: Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız
Başkan Bozkurt: Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız
Başkan Bozkurt: Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız

Esenyurt Belediyesi, Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt: 'Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu 13:58 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim 13:35 Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti 12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 12:13 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı 12:00 Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı 11:23 Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı
Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık 10:55 Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak 10:31 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak

Son Dakika Haberleri
14:00 İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak
13:57 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu
13:42 Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim
13:35 Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım
12:39 Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu
12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?
12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak         
14:00
Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim         
13:42
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım         
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?         
12:15
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak         
12:10
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün         
11:12
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı         
17:28
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 14:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bozkurt: "Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement