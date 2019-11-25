Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'tan 'Kadına Şiddetle Mücadele Günü' mesajı
Son Dakika Yaşam Başkan Bozkurt'tan 'Kadına Şiddetle Mücadele Günü' mesajı - Son Dakika

Başkan Bozkurt'tan 'Kadına Şiddetle Mücadele Günü' mesajı

6 saat önce

BaşkanAfyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'tan 'Kadına Şiddetle Mücadele Günü' mesajı, System.String[]

Başkan


Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt, mesajında; "Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan, bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız, şiddete değil sevgiye muhtaçtır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle biz toplum olarak bir arada olmalıyız, bu şiddeti el birliği ile bertaraf etmeliyiz. Dünyanın hemen her bölgesinde; sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekar, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Dileğim; annelerimize, bacılarımıza kalkan ellerin ve sözlerin son bulmasıdır. Bu anlamda Sevgili Peygamberimizin, "Cennet anaların ayakları altındadır" sözünü bir slogan olmaktan çıkarıp, yaşamımıza yön veren vazgeçilmez bir ahlak ilkesi olarak benimsersek, kadına yönelik şiddettin önlenmesinde çok önemli bir adım atmış oluruz.


Kadınlarımız, bugün ve hergün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir". Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım'ı çıkarabilme ümidiyle"dedi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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