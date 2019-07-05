Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın, ''Her seferinde yüreğim cız ediyor''
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Başkan Büyükakın, ''Her seferinde yüreğim cız ediyor''

34 dakika önce

Başkan Büyükakın, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Kılıç ve beraberindeki Alikahya'dan gelen heyetle bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, ''Her seferinde yüreğim cız ediyor'', System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Kılıç ve beraberindeki Alikahya'dan gelen heyetle bir araya geldi. Alikahya bölgesinde çöplerin depolanması sırasında yaşanan kokunun giderilmesi için yoğun bir çalışma başlattığını konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, "Alikahya'dan tanıdığım her telefon numarası aradığında yüreğim her seferinde cız ediyor. Yine koku mu diyorum kendime. Ama 31 Mart seçimleri öncesi söz verdiğim gibi çözeceğiz bu işi" dedi.

"YENİ ÇÖP DÖKÜM ALANININ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Alikahya bölgesinde yaşanan çöp kokusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden ve bu konular hakkında konuklarına detaylı bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Yeni çöp döküm alanının bulunması için çalışıyoruz. Teknik arkadaşlarımız bu konuya yoğun bir mesai harcıyor. Kalıcı çözüm için bir tarafta yoğun bir şekilde çalışırken diğer taraftan da hızlı bir şekilde çöpün toprak altına alınması sırasında yaşanan kokunun minimize edilmesi için yeni önlemler alıyoruz" açıklamasını yaptı.

"DAHA ULAŞILALABİLİR OLMASI İÇİN ADIM ATACAĞIZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ün de yer aldığı birliktelikte, Alikahya'nın beklediği diğer hizmetlere de ağırlık verileceğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Gençlik projelerimize ve spor alanlarının yeniden planlaması için de adım atacağız. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin ve velhasıl orada yaşayan kıymetli vatandaşlarımızın yaşam alanlarının daha ulaşılalabilir olması için adım atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:29 Kaynak: Bültenler
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