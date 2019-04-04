Başkan Büyükgöz, Görevi Resmen Devraldı
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak Gebze Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi merkez binasında gerçekleşen törende görevi Gebze Belediyesi eski başkanı Adnan Köşker'den teslim aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak Gebze
Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz
, Gebze Belediyesi
merkez binasında gerçekleşen törende görevi Gebze Belediyesi eski başkanı Adnan Köşker
'den teslim aldı.
Cumhur İttifakı adayı olarak 31 mart yerel seçimlerinde Gebze Belediyesi başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz, görevi resmen devraldı. Gebze Belediyesi Başkanlık makamında Gebze Belediyesi eski başkanı Adnan Köşker'den Başkanlık mührünü teslim alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmetlerinden dolayı Köşker'e teşekkür etti. Devir teslim törenin ikinci ayağı olarak merkez bina önünde gerçekleşen törende Milliyetçi Hareket Partisi
Gebze İlçe Başkanı Serkan
Kural, AK Parti
Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar gerçekleştirdikleri teşekkür konuşmalarında 31 Mart seçimlerinde verdikleri destekler için Gebzelilere teşekkür etti.
Veda konuşması gerçekleştiren Başkanı Adnan Köşker, "Bu tür görevler hizmet makamlarıdır. İki dönem bu hizmeti en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve bu gün görevi Zinnur Başkan'a devrediyoruz. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Sizlerden de haklarını helal etmenizi diliyorum. Bizden yana hakkımız varsa helal olsun" dedi.
Törende konuşan Başkan Zinnur Büyükgöz, 31 Mart seçimlerinin tüm ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "İnşallah bundan sonrada burada bir gayretin bir çabanın içerisinde olacağız. Bu çabanın adı hizmet olacak, gönül belediyesi olacak. İnşallah birlikte çok güzel işlere imza atacak birlikte yol yürüyeceğiz. Allah akıl, iman ve sağlık nimetinden mahrum etmediği sürece haktan, hukuktan ve adaletten ayrılmadık ve ayrılmayacağız" diye konuştu.
Konuşmaların sonunda Başkan Zinnur Büyükgöz eski Başkan Adnan Köşker'e emekleri için teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu. - KOCAELİ
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı
YSK, Kazanan Adayları 13 Nisan'da Açıklayacak
Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti