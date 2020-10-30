Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ni denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ni denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, kente ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ndeki çalışmaları denetledi.

Üreten ve kendi kendine yeten bir Kayseri anlayışı içerisinde çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu proje, 5,5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak bir projedir. Sadece Kayseri'nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Altyapısı ile ilgili gerek yol, gerek su gerekse elektrik açısından çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında 6 projemizin ruhsatı alınmış durumda, 3'ü bir aya kadar bitecek durumda, diğerlerinin de çalışmaları devam ediyor. Geçenlerde yine talep toplaması ve sonrasında yapılan kura çekiminde 85 civarında kardeşimiz, 1500 ile 50 bin metrekare aralıkta olmak üzere değişik metrekarelerde yer aldılar. Bizim amacımız Kayseri'de besi hayvancılığı açısından önemli bir projenin hayata geçirilmesidir."