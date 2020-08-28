Başkan Büyükkılıç, ERÜ'de Dış Paydaşlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen Dış Paydaşlar Toplantısı'na katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki üniversitelerle iş birliği içinde olmayı arzu ettiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen, kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin değerlendirildiği Dış Paydaşlar Toplantısı'na katılan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, 42 yıllık Erciyes Üniversitesinin kente artı değer sağladığını ifade etti.

Diğer üniversitelerle de gurur duyduklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dayanışma içerisinde yapılan çalışmalarla daha da iyi noktalara geleceğiz. Burada yaklaşık 75 bin öğrenci kapasitesi olan Kayserimizde okuyacak yavrularımız gerek fiziki koşullar gerekse sosyal, kültürel bağlamda arzu edilen vasıfta imkanlar sağlaması hepimizin arzusudur. Kayseri ile ilgili dışarıdan gelenler açısından sıradan bir Anadolu şehri diye düşünüyorlar. Ancak Kayserimizi görünce, tanıyınca, kentimizin büyükşehirlerin imkanlarını taşıyan ama büyükşehirlerin sıkıntılarını en az yaşatan şehir olduğunun farkına varıyorlar. Bu şehirde yaşamayı arzu eder konuma geliyorlar."

Büyükkılıç, sivil toplum teşkilatları ve üniversitelerle dayanışma içerisinde hareket ettiklerini aktardı.

"Hangi talep olursa olsun, hiçbirini gözardı etmeden sahipleniyoruz" diyen Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Üzerimize vazife olsa da olmasa da 'Bu konuda nasıl katkı sağlarız' diye çırpınan bir yaklaşım sergiliyoruz. Kayserimizi kültürel, sosyal açıdan tanıtma anlayışı içerisinde hem de bu koşulları oluşturma anlayışı içerisinde yaptığımız çalışmaları siz de takip ediyorsunuz. Kayserimiz şu anda hak ettiği yerde değil. İnşallah bunu el birliğiyle daha iyi konum ve durumda kamuoyuyla paylaşıp kendimizi ifade edeceğiz. Başkalarını eleştirmek, başkaları ile ilgili gereksiz yere nefesimizi tüketmek yerine kendimize ait, şehrimize ait olan güzellikleri paylaşma anlayışı içerisinde hareket edersek burada çok daha fazla kazanım elde ederiz. Erciyes Üniversitemiz ya da diğer üniversitelerimiz tek başına anlam ifade etmez. Yerel yönetimlerde tek başına bir anlam ifade etmez. İşte hepimiz birlikte olursak dayanışma içerisinde olursak üniversite yerel yönetim iş birliğini aktif olarak hayata geçirirsek hem hayat açısından hem uygulama açısından hem de şehrimizin daha iyi noktalara taşımamız açısından kazanımlar elde ederiz."