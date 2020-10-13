Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanan ormanlara 38 bin fidan desteği verecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanan ormanlara 38 bin fidan desteği verecek

13.10.2020 13:42
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanan ormanlara 38 bin fidan desteği verecek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'da yanan ormanlara 38 bin adet fidan desteği vereceklerini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'da yanan ormanlara 38 bin adet fidan desteği vereceklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'da pek çok noktada etkili olan yangınlarda önemli ormanlık alanların yok olduğunu belirterek, milli değerlerine bağlı Kayseri halkı adına ağaçlandırma çalışmalarına 38 bin fidanla katkı vereceklerini ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu, ağaçlandırma çalışmalarını koordineli ve en hızlı şekilde sürdüreceğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ormanlarla birlikte bizim ciğerimiz yandı. Biz hep birlikte büyük Türkiye'yiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın orman ve yeşil alan hassasiyetinden aldığımız güçle Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yaparak, yangında yok olan ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi adına Kayseri olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kayseri olarak 38 bin fidanı Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'da yok olan ormanların yeniden oluşması için göndereceğiz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanan ormanlara 38 bin fidan desteği verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanan ormanlara 38 bin fidan desteği verecek

Kahramanmaraş, Kayseri, Trabzon, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanan ormanlara 38 bin fidan desteği verecek - Son Dakika

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