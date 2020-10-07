Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "cami" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "cami" açıklaması Açıklaması

07.10.2020 13:31
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte "21 caminin yıkıldığı" şeklinde akıllara zarar bir iddiayı gündeme taşımanın, art niyetli bir algı çalışmasından öteye gidemeyeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte "21 caminin yıkıldığı" şeklinde akıllara zarar bir iddiayı gündeme taşımanın, art niyetli bir algı çalışmasından öteye gidemeyeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentte çeşitli dönemlerde 21 caminin yıkıldığı iddiasına sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

"Kayseri'de AK Parti döneminde 21 caminin yıkıldığı şeklinde gerçekle örtüşmeyen bir iddiayla zihinleri bulandırmak hiç kimsenin hakkı da değildir haddi de." diyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz de gayet iyi bilir ki 'Allah'ın evi' olarak kabul ettiğimiz camilerimiz bizim en önemli değerimizdir. Her yıl hayırseverlerimizle birlikte yeni camiler inşa ettiğimiz gibi ecdadımızın yaptırdığı camileri de restore ederek ibadete açtığımızın onlarca örneği vardır. Gelişen imar durumları dolayısıyla kapasitesi yetmeyen ve ekonomik ömrünü dolduran bazı camilerimizin yerine de yenilerini inşa ederek daha güzel bir şekilde ibadete açtık. Durum böyleyken Kayseri'de 21 cami yıkıldığı şeklinde akıllara zarar bir iddiayı gündeme taşımak art niyetli bir algı çalışmasından öteye gidemez. Biz çok net bir şekilde camilerimize sahip çıkarken, onları imar ve ihya ederken bu tür bir iddiayı ve sahibini kadirşinas hemşehrilerimizin vicdanına havale ediyorum."

Büyükkılıç, bazen insanların yaşadıkları şehirlerin farkında olmadıklarını dile getirerek, "Bahsettiğimiz arkadaşımız milletvekili ama şehrinden haberi yok." ifadesini kullandı.

"Eksik bilgi ya da kasıtlı bir çarpıtmanın söz konusu"

Melikgazi Belediye başkanlığı döneminde tarihi geçmişi bulunan ve şehrin merkezindeki eski mahallelerde yer alan mescid diye bilinen butik camilerin yıkılmasına da müsade etmediğini ve bunları restore ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Üzerimize vazife olmadığı halde, vakıf eserleri olduğu halde, protokol yapmak suretiyle onların hepsi hayata geçti. Bu şehirde yerel yönetimlerde bırakın cami yıkmayı, cami yapmak için var olan bir anlayış mevcut. 20-25 yıldır bu felsefeyle ilerliyoruz. Biz cami için varız, biz inancımız için varız, biz bayrağımız için varız, değerlerimiz için varız, kültürümüz için varız. Bunlara biz güler geçeriz. Kendini zor durumda bırakır. Şehrinden haberi olmadığını gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıkıldığı iddia edilen camilerle ilgili eksik bilgi ya da kasıtlı bir çarpıtmanın söz konusu olduğunu savunan Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

"Küçük Ali Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. Tam bin 500 konut orada hayata geçirildi. Eski mahallenin içerisinde orada özelliği olmayan, tescilli olmayan mescid gibi bir cami vardı. O cami yenilendi. Pırıl pırıl şu anda. Olduğu yere yapılmak suretiyle camimiz hayata geçirildi. Sahabiye Mahallesi'ndeki cami hayırsever dostumuz Recep Mamur tarafından yine aynı şekilde yenilendi. Onun dışından Hilal Mahallesi'nde bir cami yine yenilendi. Kalem Kırdı Mescidi ya da camisini biliyorsunuz, otoparkın olduğu yere denk geldiği için tek tek taşları numaralandırarak... Tescilli bir yapı. Kurulun önerileri, kontrolü altında Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinin olduğu bölgeye nakledildi. Yıkılma söz konusu değil. Terminal taşındığı için yeni terminal binasının yanına da bir cami yapıldı. Alıyor birisi eline, düşüyor yola. Neresini düzeltsem diye düşünüyorum ama bu arkadaşın bu tarz kaygılara düşmesi de hoşuma gitti. Onu da paylaymış olayım."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan cami açıklaması Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Sosyal Medya, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 'cami' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı         
17:46
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı         
15:42
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:23:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "cami" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei