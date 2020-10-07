Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "cami" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte "21 caminin yıkıldığı" şeklinde akıllara zarar bir iddiayı gündeme taşımanın, art niyetli bir algı çalışmasından öteye gidemeyeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentte çeşitli dönemlerde 21 caminin yıkıldığı iddiasına sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

"Kayseri'de AK Parti döneminde 21 caminin yıkıldığı şeklinde gerçekle örtüşmeyen bir iddiayla zihinleri bulandırmak hiç kimsenin hakkı da değildir haddi de." diyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz de gayet iyi bilir ki 'Allah'ın evi' olarak kabul ettiğimiz camilerimiz bizim en önemli değerimizdir. Her yıl hayırseverlerimizle birlikte yeni camiler inşa ettiğimiz gibi ecdadımızın yaptırdığı camileri de restore ederek ibadete açtığımızın onlarca örneği vardır. Gelişen imar durumları dolayısıyla kapasitesi yetmeyen ve ekonomik ömrünü dolduran bazı camilerimizin yerine de yenilerini inşa ederek daha güzel bir şekilde ibadete açtık. Durum böyleyken Kayseri'de 21 cami yıkıldığı şeklinde akıllara zarar bir iddiayı gündeme taşımak art niyetli bir algı çalışmasından öteye gidemez. Biz çok net bir şekilde camilerimize sahip çıkarken, onları imar ve ihya ederken bu tür bir iddiayı ve sahibini kadirşinas hemşehrilerimizin vicdanına havale ediyorum."

Büyükkılıç, bazen insanların yaşadıkları şehirlerin farkında olmadıklarını dile getirerek, "Bahsettiğimiz arkadaşımız milletvekili ama şehrinden haberi yok." ifadesini kullandı.

"Eksik bilgi ya da kasıtlı bir çarpıtmanın söz konusu"

Melikgazi Belediye başkanlığı döneminde tarihi geçmişi bulunan ve şehrin merkezindeki eski mahallelerde yer alan mescid diye bilinen butik camilerin yıkılmasına da müsade etmediğini ve bunları restore ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Üzerimize vazife olmadığı halde, vakıf eserleri olduğu halde, protokol yapmak suretiyle onların hepsi hayata geçti. Bu şehirde yerel yönetimlerde bırakın cami yıkmayı, cami yapmak için var olan bir anlayış mevcut. 20-25 yıldır bu felsefeyle ilerliyoruz. Biz cami için varız, biz inancımız için varız, biz bayrağımız için varız, değerlerimiz için varız, kültürümüz için varız. Bunlara biz güler geçeriz. Kendini zor durumda bırakır. Şehrinden haberi olmadığını gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıkıldığı iddia edilen camilerle ilgili eksik bilgi ya da kasıtlı bir çarpıtmanın söz konusu olduğunu savunan Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

"Küçük Ali Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. Tam bin 500 konut orada hayata geçirildi. Eski mahallenin içerisinde orada özelliği olmayan, tescilli olmayan mescid gibi bir cami vardı. O cami yenilendi. Pırıl pırıl şu anda. Olduğu yere yapılmak suretiyle camimiz hayata geçirildi. Sahabiye Mahallesi'ndeki cami hayırsever dostumuz Recep Mamur tarafından yine aynı şekilde yenilendi. Onun dışından Hilal Mahallesi'nde bir cami yine yenilendi. Kalem Kırdı Mescidi ya da camisini biliyorsunuz, otoparkın olduğu yere denk geldiği için tek tek taşları numaralandırarak... Tescilli bir yapı. Kurulun önerileri, kontrolü altında Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinin olduğu bölgeye nakledildi. Yıkılma söz konusu değil. Terminal taşındığı için yeni terminal binasının yanına da bir cami yapıldı. Alıyor birisi eline, düşüyor yola. Neresini düzeltsem diye düşünüyorum ama bu arkadaşın bu tarz kaygılara düşmesi de hoşuma gitti. Onu da paylaymış olayım."