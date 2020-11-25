Başkan Büyükkılıç'tan kadına şiddete karşı maskeli destek - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, taktığı maske ile şiddete karşı farkındalık oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kadınlar ile buluşup, 'kadına şiddete sıfır tolerans' yazılı maske ve atkı taktı, kadına şiddete ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürü vatandaşlara dağıttı. Başkan Büyükkılıç, "Kadınlara şiddet konusunda duyarlılık gösteriyoruz, sıfır tolerans" dedi. Başkan Büyükkılıç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) standını ziyaret etti. Kadın dernek temsilcileri ile de görüşen Başkan Dr. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, kadına şiddete sıfır tolerans gösterildiğini vurgulayarak, 'kadına şiddete sıfır tolerans' yazılı maske ve atkı ile şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Her türlü canlıya şiddetin insanlık suçu olduğunu, kadına yönelik şiddetin de asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Şiddet; şiddettir, kadınlara yönelik şiddet asla kabul edilemez. Kadınlara şiddet konusunda duyarlılık gösteriyoruz, sıfır tolerans diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlıklarımız önderliğinde kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulamasını da çok önemsiyoruz. Eğer şiddete uğrandığı zaman kadınların hemen yetkililere bildirmeleri konusunda kendilerine tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra vatandaşlara broşür dağıtırken, dağıtılan broşürlerde kadına yönelik şiddet konusunda alınabilecek tedbirler ile şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurabilecekleri bilgileri yer aldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Amirliği'ni de ziyaret ederek, polis memurlarından bilgi aldı. - KAYSERİ