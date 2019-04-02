Son Dakika Haberleri: Başkan Çalışkan'ın Veda Ziyaretleri

Başkan Çalışkan'ın Veda Ziyaretleri

54 dakika önce

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman Valisi Fahri Meral'e veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Çalışkan'ın Veda Ziyaretleri, System.String[]
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman Valisi Fahri Meral'e veda ziyaretinde bulundu.


Vali Meral, beş yıl boyunca Karaman'a verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Çalışkan'a teşekkür ederek bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diledi.

Beş yıldır sürdürdükleri belediye başkanlığı döneminde hizmet belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini ve Karaman'ın her anlamda en kaliteli hizmeti alabilmesi için mücadele verdiklerini belirten Çalışkan, "İki yıldır birlikte çalıştığımız ve Karaman'a hizmet noktasında verdiği destekle her zaman yanımızda olan Valimiz Sayın Fahri Meral'e teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA

Huzur, Özgür Ertuğrul, Karaman, Güncel
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