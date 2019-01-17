Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Sular Altında Kalan Ovadaki Mahalleleri Gezdi

Başkan Can, Sular Altında Kalan Ovadaki Mahalleleri Gezdi

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle taşkınların yaşandığı ova mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Can, Sular Altında Kalan Ovadaki Mahalleleri Gezdi, System.String[]
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle taşkınların yaşandığı ova mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Halitağa, Akarsu, Kelahmet, Ağzıdelik, Egemen, Alifakı ve Baharlı mahallelerinin ekili alanlarında büyük zararlar meydana geldiğini belirten Başkan Can, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tarsus Belediyesi olarak bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Can, "Bölgemiz bu sene aşırı derecede yağış aldı. Tabi ki yağmura bir şey denmez. Ama yokluğu da bir sorun, çok olduğunda da ayrı bir sorun. Son günlerdeki aşırı yağıştan etkilenen ova mahallelerimizi ziyaret edip sıkıntıları yerinde değerlendirdik. Tarsus Belediyesi olarak elimizdeki imkanlarla onların her zaman yanlarında olduk. Çiftçilerimiz bölgemizde gerçekten çok sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar. Tarlaların ve seraların büyük bölümü sular altında, ürünler hasat edilemeyecek durumda. Çiftçilerimizin bu arazileri ne zor şartlarda ektiklerini hepimiz yakinen biliyoruz. Birçoğu zaten borç harç içinde gelecek hasadı beklerken, bölgemizdeki aşırı yağış onların bu beklentilerini de sekteye uğrattı" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Şevket Can, Tarsus, Güncel
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