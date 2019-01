Başkan Can,toki Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, TOKİ'de ikamet eden mahalle sakinleri ile bir araya gelerek çay içti ve sohbet etti.

Beraberinde AK Parti teşkilatı üyelerinin bulunduğu buluşmada, Belediye Başkanı Nihat Can, Güneş TOKİ mahallesi sakinlerini dinledi. Bilecik Belediyesi'nin faaliyetleri hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, mahalle sakinlerinin isteklerinin çözümü noktasında talimatlar verdi.



Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeye devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Hemşehrilerimize daha güzel hizmetler ve eserler sunabilmek amacıyla çıktığımız hizmet yolculuğunda Haydi Bismillah diyerek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Güneş TOKİ Mahallemiz sakinleri ile buluşarak hasbıhal ettik. İstişare toplantılarımız kapsamında değerli mahalle sakinlerimize yeni dönemdeki sürpriz çalışmalarımızı anlatırken aynı zamanda onların da mahalleleri ve şehrimiz ile ilgili talep ve görüşlerini dinleme imkanı bulduk. Misafirperverlikleri dolayısıyla mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Nihat Can'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür etti.



Öte yandan, Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretinde çocuklarla ilgilenerek, onlara oyuncaklar hediye etti. - BİLECİK

