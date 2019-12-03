Son Dakika Haberleri: Başkan Çaylı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Çaylı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Çaylı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Çaylı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Çaylı, Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu kadar, yaklaşık yüzde 12 -13 gibi geniş bir kesimin engelli insanlardan oluştuğu bir ülke olduğunu söyledi. Çaylı, engelli kardeşlerimizin yılda bir gün değil, 365 gün hatırlanmaları gerektiğinin altını çizdi ve Yenice'deki altyapı çalışmalarını düzenlerken engellilerin de düşünülerek dizayn edildiğini belirterek, "Bugün vesilesi ile tüm engelli vatandaşlarımızın 'Dünya Engelliler Gününü' kutluyorum " dedi. - KARABÜK

Dünya Engelliler Günü, Yenice, Aralık, Çaylı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çaylı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]