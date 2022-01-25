Sanayide yerli ham madde ve kaynakların payının artırılması çağrısı - Son Dakika

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç, sanayideki doğal gaz sıkıntısı ve elektrik kesintilerinden dolayı yerli ham madde ve maden kaynaklarının öneminin bir kez daha göz önüne serildiğini bildirdi.

Çekiç, üretimin ve ihracatın artış ivmesi gösterdiği bir dönemde sanayide yaşanan elektrik kesintilerinin hem sanayicileri hem de ülkeyi olumsuz etkilemeye başladığını kaydetti.

Doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye için, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz sahalarının önemine vurgu yapan Çekiç, şunları kaydetti:

"Üretimin başlaması ve yerli arz kapasitesinin yükselmesi, kendi ham madde kaynaklarımızın ne kadar önemli olduğu ve madenlerimizin bir an evvel yer üstüne çıkarılarak ülkemiz ve milletimizin refahına katkı sunmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Pandemi sonrasında ertelenmiş ekonomik aktivitenin güçlendiği Türkiye'de, enerji talebi 2020 yılında gözlenen durgunluktan sıyrılarak hareketlenmiştir. 2021 yılında doğal gaz talebi önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte bir oranında büyümüştür. Petrol ürünleri talebinde de benzer bir seyir söz konusudur. Türkiye'de enerji talebi güçlü şekilde büyürken, bu talebin ucuz yoldan karşılanması ise mümkün olamamıştır."

Cari açığın önemli bir kısmı enerjide dışa bağımlı olmasından kaynaklandığını ifade eden Çekiç, Kovid-19 salgınıyla altüst olan ve yeni bir denge arayışında olan küresel emtia ve enerji piyasalarındaki çalkantıların Türkiye'yi de derinden etkilediğini savundu.

Eskişehir Madencilik Kümelenmesi olarak sektörün sorunları ve çözüm önerileri konusunda çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Çekiç, "Yaşanan pandemi süreci, madencilik sektörünün ülke ve toplum için son derece önemli olduğunu gözler önüne serdi. Dünyada bilinen ve ticareti yapılan 90 ana madenin, 60 çeşidini ülkemizde üretiyoruz. Bunlar metalik madenler, endüstriyel madenler ve doğal taş rezervlerimiz olarak öne çıkmakta. Madencilik sektörü direkt olarak 150 bin kişiye istihdam sağlamakta, diğer sektörleri de baz aldığımızda 2 milyon kişiye ulaşmaktadır. Eskişehir bu anlamda dünya bor rezervlerinin yüzde 75'ne sahip olarak ciddi bir potansiyel içermekte. Bunun yanı sıra krom, altın, nikel, endüstriyel mineraller gibi madenler de şehrimiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünya emtia fiyatları ve enerji fiyatlarındaki yükselmeler cari açığın önemli bir kısmını oluşturduğuna dikkat çeken Çekiç, enerji faturasının 50 milyar dolara çıktığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Metal 11 milyar, demir çelik 18 milyar, kömür ithalatımız da 6,5 milyar dolar civarındadır. Yerli kaynaklarımızla bunların çoğunu karşılayacak potansiyele sahibiz. Sadece 2021 yılında maden ithalatına 30 milyar dolar ödedik. İhracatımızın 6 milyar olduğu göz önüne alınırsa yıllık 24 milyar dolar cari açık veriyoruz. Mevcut maden potansiyelimizle cari açığımızı ve dış ticaret açığımızı rahatlıkla düşürebiliriz. Madencilik sektörünü sadece ihracat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Maden sektörü, cam, seramik, demir çelik, kimya, meteoroloji, tıp, doğal boya ve kağıt sektörü gibi birçok sektörün de ara ham maddesini sağlamaktadır."