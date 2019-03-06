Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik'in Regaip Kandili Mesajı

Başkan Çelik'in Regaip Kandili Mesajı

21 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Regaip Kandili mesajında şükür ve çalışmanın önemini vurguladı.

Başkan Çelik'in Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Regaip Kandili mesajında şükür ve çalışmanın önemini vurguladı. Rabbimizin bize verdiği nimetlerin en büyüğü olan dinimiz ve sahip olduğumuz tüm değerler için şükretmemiz gerektiğini ifade eden Başkan Çelik, bu değerlere sahip çıkmak ve yüceltmek için de çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada, bu gecenin her Müslüman tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Mübarek üç aylar ve Regaip Kandili'nin kalplerimizi daha da yaklaştırmasını temenni eden ve böyle gecelerin kardeşliğimizin pekişmesine vesile olduğunu dile getiren Başkan Çelik, Regaip'in tüm Müslümanların beklediği bir hediye olduğunu kaydetti. Bu gecede yapılabilecek en güzel işlerden birisinin de şükretmek olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik; "Rabbimizin verdiği tüm nimetler için samimi bir şekilde şükredeceğiz. En başta da bize sunulan en büyük nimet olan dinimiz için şükredeceğiz. Vatanımız için, bağımsızlığımız için, sağlığımız için şükürde bulunacağız ve bu değerlere gözümüz gibi bakacağız. Bu değerleri daha fazla yüceltmek için de elimizden geleni yaparak çok çalışacağız. Rabbim halis niyetle çalışanın her zaman yar ve yardımcısıdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, açıklamasında birlik beraberliğin önemini de vurgulayarak; "Bu gecenin aramızdaki birlik beraberliği pekiştirmesini diliyor, başta hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimin ve İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

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