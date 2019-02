Başkan Çelik Stk'lardan Destek İstedi

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler kapsamında Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı olan Ömer Faruk Çelik, Manisa Lokantacılar Odası, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, Manisa Bedensel Engelliler Derneği ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneğini ziyaret etti.



Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde başlattığı sivil toplum kuruluşları ve esnaf odaları ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkan Çelik ziyaretler kapsamında Manisa Lokantacılar Odası, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, Manisa Bedensel Engelliler Derneği ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneğini ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve partililer eşlik etti.



"Şehre güzel hizmetler kazandırıldı"



Şehzadeler Belediyes Başkanı Ömer Faruk Çelik'in her türlü imkansızlıklara rağmen şehre büyük hizmetler kazandırdığını ifade eden Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, "Göreve geldiğinizde birçok imkansızlıklara rağmen bu şehre güzel hizmetler kazandırdınız. Ancak en önemlisi de güler yüzünüz ile Manisalıların gönlünde taht kurdunuz. Bu millet sizi güler yüzünüz nedeni ile çok seviyor. Hepimizin düğününde, cenazesinde, iyi gününde, kötü gününde yanımızda oldunuz. Çıkmış olduğunuz bu yolda Rabbim sizi başarılı kılsın inşallah. Rabbim şehrimize en iyi kim hizmet edecekse bu güzel görevleri onlara nasip etsin inşallah" dedi.



Şehit ve gazi ailelerinden destek



Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği olarak Cumhur İttifakını desteklediklerini ifade eden Dernek Başkanı İbrahim Sagun, "Bizler Şehzadeler'in her mahallesine yapmış olduğunuz hizmetlere şahidiz. Her gittiğimiz yerde bunu en iyi şekilde görüyoruz. Rabbim oluşan bu birlikteliği daim kılsın inşallah. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman sizin yanınızdayız. Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında oldunuz. Bu destekler nedeni ile de çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Engellilerden teşekkür



Şehzadeler Belediyesinin engellilerin sorunlarına her zaman çözüm bulduğunu ifade eden Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, "Başkanımız göreve gelir gelmez biz engelli vatandaşların gidecekleri yerlere daha rahat ulaşabilmesi adına almış olduğu engelli hizmet aracı bizim için çok büyük bir güzellik olmuştur. Bu nedenle kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Bu araç sayesinde gitmek istediğimiz her yere çok rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak biz engelli vatandaşların istemiş olduğu her şeyde destek oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.



MÜSİAD birlik ve beraberlikten yana



MÜSİAD olarak her zaman ülkenin birlik ve beraberliğinden yana dik duruş sergilediklerini ifade eden Dernek Başkanı Reşit Ürper ise şunları söyledi: "Öncelikle Rabbim bizim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Bugün bütün dünyanın beklediği yegane hadise Türkiye'nin karışması herkesin birbirine düşmesidir. AK Parti ve MHP'nin kurmuş olduğu Cumhur İttifakı birlikteliği milletin genelinde büyük bir teveccühle karşılanıyor. Biz dernek olarak her zaman birlik ve beraberlikten yana olduk. Bundan sonra da aynı kararlı duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Sizin gibi çalışkan insanların Manisa'da böylesine güzel görevlerde bulunması bizim için mutluluk veren bir durum. Rabbim bu birlikteliğinizi başarılı kılsın inşallah."



"Cumhur İttifakı ülkenin menfaatinin adıdır"



Cumhur İttifakının küresel güçlere karşı kurulmuş olan bir birliktelik olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şunları söyledi: "Cumhur İttifakı siyasi ikbal kaygılarından uzak, belediye sayısı hesabının ötesinde küresel emperyalist güçler tarafından ülkemize ekonomik saldırıların arttığı bir dönemde aziz milletimizin çizmiş olduğu bir istikamet doğrultusunda MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmesi neticesinde oluşturulmuş bir birlikteliktir. Biz de bugün başta Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cengiz Ergün olmak üzere 17 ilçemizdeki tüm adaylarımıza destek istiyoruz. Seçim kampanyamız çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizi de alnımız açık bir şekilde yapıyoruz. Sürekli olarak halkımızın arasında olduk. Sivil toplum kuruluşlarımız ile müşterek programlar yaptık. Zor şartlarda başladığımız bu süreçte, güler yüzlü, temiz, çalışkan ve şeffaf bir belediye kurduk. Bu süreçte 67 mahallemizin tamamında kesintisiz hizmetler götürdük. Şehrimize büyük eserler kazandırdık. Hiçbir vatandaşımızı dışlamadan ayrım yapmadan hizmet ettik." - MANİSA

