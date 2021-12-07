Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, işçilerin evlerini geçindirmekte günden güne zorlandığını ve çoğu emekçinin borçlarını ödeyemediği için icralık duruma düştüğünü bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek enflasyonun en büyük mağdurunun işçi kesimi olduğunu belirtti.

Üyelerinin alım gücünün son yaşanan ekonomik baskılar neticesinde iyice düştüğüne dikkati çeken Çelik, yetkili oldukları iş yerlerinde çalışan üyelere yönelik belediye başkanlarına yazılı ve sözlü taleplerini aktardıklarını, toplu iş sözleşmelerine ilave hem şirket hem de kadrolu çalışanlara yönelik ek protokol yapmak istediklerini ilettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer yetkililerin son günlerde yaptıkları açıklamaları olumlu değerlendirdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Enflasyona karşı hiç kimseyi ezdirmeme kararı aldıklarını ve ekonomik şartların iyileştirilmesi ile ilgili söylemlerini olumlu buluyoruz. Bu müjdeyi bizler de toplu iş sözleşmelerimizin olduğu iş yerlerinde çalışanlara vermek istiyoruz. Devletimizin yürüttüğü bu çalışmaları belediye başkanlarımızın da aynı hassasiyetle uygulamasını bekliyoruz. İşçilerin artık evlerini geçindirmeleri günden güne zorlaşmış ve çoğu emekçimiz borçlarını ödeyemediğinden icralık duruma düşmüşlerdir. Asgari ücretle ilgili düzenlemelerde yaşanan bu sıkıntıların da değerlendirilip en az maaşların insan onuruna yaraşır hale getirilmesini istiyoruz."