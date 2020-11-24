Başkan Çerçioğlu, "Kadınlarımızın her zaman yanındayız" - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu, "Kadınlarımızın her zaman yanındayız"

24.11.2020 11:31
Başkan Çerçioğlu,

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,"25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,"25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında kadına yönelik şiddette temel unsurların başında ekonomik sebepler geldiğine değinen Başkan Çerçioğlu, çözümün kadınlara pozitif ayrımcılık sunan yasaların tam anlamıyla uygulanmasından geçtiğinin altını çizdi.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti: Kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet Türkiye'nin gerçek anlamda kanayan yaralarından bir tanesi. Bu noktada bir insan olarak her türlü şiddetin karşısında olduğumu belirtmem gerekir. Günümüzde şiddeti besleyen unsurların başında maalesef ki ekonomik sıkıntılar geliyor. Kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini tam anlamıyla alamamış olmaları da bu şiddeti körüklüyor. Toplum olarak kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerini sağlayarak onları hayata karşı güçlendirmeliyiz. Ayrıca adil ve eşit bir yaşam için şiddete karşı mücadelemizi yasalarımızla, duruşumuzla sürdürmeli ve şiddetin her türlüsünün karşısında olmalıyız. Bu noktada şiddet olaylarında, özellikle de kadına karşı şiddet konularında yasaların uygulanmasında iyi hal indirimleri bu şiddet sorununu içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Kadınlarımızın mağdur olduğu özellikle de şiddet gördüğü noktalarda ulusal ve uluslararası hukuku onların yararına ve pozitif ayrımcılığı yaşamımızın merkezine alarak uygulamalıyız. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak şiddet mağduru kadınlarımıza kapımızın her zaman açık olduğunu ve bu kadınlarımıza gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Fakat bizlerin şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olmamızın şiddetin sosyolojik altyapısının çözümüne bir katkısının olmadığını hatırlatmak isteriz.

Kadının güçlü kılınmasının yanı sıra toplumdaki herkesin eşit haklara sahip birer birey olarak görülmesi toplumsal olarak da bir düşünce dönüşümüyle mümkündür. Bu noktada kadınıyla-erkeğiyle hepimize büyük görevler düşmektedir. Bizler kadının yararına olacak her türlü girişimin, örneğin İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz" dedi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, Kadınlarımızın her zaman yanındayız

Özlem Çerçioğlu, Şiddet, Kasım, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu, 'Kadınlarımızın her zaman yanındayız' - Son Dakika


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